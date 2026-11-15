Black Friday i Cyber Monday 2026. Podpowiadamy, jak sprawdzić, czy promocja jest prawdziwa

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W 2026 roku Black Friday wypada 27 listopada, a Cyber Monday 30 listopada, jednak zakupowe szaleństwo w wielu sklepach trwa znacznie dłużej. W gąszczu haseł o rabatach sięgających 70 proc. łatwo stracić czujność i przepłacić. Sprawdź, jak wykorzystać przepisy dyrektywy Omnibus i proste triki zakupowe, by podczas tegorocznych wyprzedaży naprawdę zaoszczędzić.

Black Friday, Black Week i Black Month – dlaczego jeden dzień to już przeszłość?

W Polsce Black Friday przestał być jednodniowym wydarzeniem. Obecnie coraz więcej sklepów wydłuża akcje promocyjne, organizując Black Week, Black Month, a nawet „czarne” kampanie trwające kilka tygodni. W praktyce oznacza to, że konsumenci mogą korzystać z ofert specjalnych znacznie dłużej, ale jednocześnie tracą poczucie wyjątkowości i presji czasu, która była siłą napędową tradycyjnego Black Friday.

Dla sprzedawców rozciągnięcie promocji w czasie ma sporo zalet – pozwala rozłożyć zamówienia i dostawy, a klientom umożliwia wcześniejsze kupienie prezentów i rozłożenie wydatków między listopad a grudzień. Warto jednak pamiętać, że wcześniejszy zakup w tej samej cenie nie jest oszczędnością, a jedynie przesunięciem wydatku. Prawdziwa korzyść pojawia się wtedy, gdy zniżka dotyczy produktu, który i tak planowaliśmy kupić.

Jak sprawdzić, czy rabat jest prawdziwy? Dyrektywa Omnibus w praktyce

Od kilku lat w Polsce obowiązują przepisy, które mają przeciwdziałać sztucznemu zawyżaniu cen przed promocjami. Zgodnie z dyrektywą Omnibus, przy każdej obniżce sklepy muszą podawać najniższą cenę z ostatnich 30 dni. To właśnie do tej kwoty odnosi się komunikowany rabat. Dzięki temu klienci mogą łatwiej ocenić, czy promocja jest realna, czy tylko pozorna.

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Nadal jednak czytelność ofert pozostaje wyzwaniem. Hasła typu „rabaty do 70 proc.” mówią jedynie o maksymalnej możliwej zniżce, która często dotyczy niewielkiej liczby produktów. Kluczowe jest sprawdzenie, czy rabat obejmuje wybrany przez nas model i jakie warunki trzeba spełnić, by z niego skorzystać – np. czy wymaga zakupu kilku sztuk, użycia kodu rabatowego, czy przekroczenia określonej wartości koszyka.

Black Friday czy Cyber Monday – gdzie i kiedy szukać najlepszych ofert?

Jak przechytrzyć system? 6 kroków do udanych zakupów w Black Friday 2026 / Shutterstock

Obecnie granica między Black Friday a Cyber Monday zaciera się. Klienci coraz częściej poruszają się swobodnie między różnymi kanałami sprzedaży – sklepami stacjonarnymi, internetowymi i aplikacjami mobilnymi. Wybierając miejsce zakupu, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę produktu, ale też na koszty i warunki dostawy, dostępność towaru, możliwość zwrotu oraz długość i zakres gwarancji.

Kupując online, warto korzystać z narzędzi do porównywania cen i sprawdzać historię cen produktów. Przy zakupach stacjonarnych pomocne może być szybkie zeskanowanie kodu produktu i sprawdzenie, ile kosztuje on w innych sklepach. Zdarza się, że różnice w cenie znikają po doliczeniu kosztów przesyłki lub montażu.

6 zasad bezpiecznych zakupów. Tak nie wpadniesz w pułapkę wyprzedaży

Aby Black Friday nie zakończył się rozczarowaniem, warto podejść do zakupów z rozwagą i planem. Oto kilka praktycznych wskazówek:

Zaplanuj zakupy i ustal limit wydatków – już wcześniej określ, co chcesz kupić i ile możesz wydać. Jeśli korzystasz z rat lub odroczonej płatności, sprawdź całkowity koszt i terminy spłaty.

– już wcześniej określ, co chcesz kupić i ile możesz wydać. Jeśli korzystasz z rat lub odroczonej płatności, sprawdź całkowity koszt i terminy spłaty. Porównuj ceny z różnych perspektyw – sprawdzaj nie tylko cenę w dniu promocji, ale też najniższą z ostatnich 30 dni i ceny u innych sprzedawców. Dłuższa historia cen pozwala ocenić, czy oferta jest wyjątkowa, czy regularnie się powtarza.

– sprawdzaj nie tylko cenę w dniu promocji, ale też najniższą z ostatnich 30 dni i ceny u innych sprzedawców. Dłuższa historia cen pozwala ocenić, czy oferta jest wyjątkowa, czy regularnie się powtarza. Ustal całkowity koszt zakupu – uwzględnij koszty dostawy, montażu i ewentualne warunki uzyskania rabatu. Przy promocjach pakietowych porównaj, czy zestaw rzeczywiście się opłaca.

– uwzględnij koszty dostawy, montażu i ewentualne warunki uzyskania rabatu. Przy promocjach pakietowych porównaj, czy zestaw rzeczywiście się opłaca. Sprawdź terminy dostawy oraz zasady zwrotu i gwarancji – szczególnie ważne przy zakupie prezentów lub droższego sprzętu. Upewnij się, kto realizuje gwarancję i czy zwrot jest możliwy bez dodatkowych kosztów.

– szczególnie ważne przy zakupie prezentów lub droższego sprzętu. Upewnij się, kto realizuje gwarancję i czy zwrot jest możliwy bez dodatkowych kosztów. Zweryfikuj sprzedawcę – w przypadku mniej znanych sklepów sprawdź dane firmy, adres strony i opinie z kilku źródeł.

– w przypadku mniej znanych sklepów sprawdź dane firmy, adres strony i opinie z kilku źródeł. Szukaj dodatkowych ofert – warto sprawdzić, czy w Cyber Monday lub dzięki promocji bankowej można uzyskać jeszcze lepszą cenę. Porównaj końcowe koszty z ofertami innych sklepów.

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Black Friday może być okazją do realnych oszczędności, ale tylko wtedy, gdy podejdziemy do zakupów z rozwagą i chłodną kalkulacją. Najlepsza oferta to ta, która odpowiada na nasze rzeczywiste potrzeby i mieści się w domowym budżecie. Warto przed zakupem zadać sobie pytanie: „Czy kupiłbym ten produkt w tej cenie, gdyby nie było przekreślonej kwoty i zegara odliczającego czas?” Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, lepiej wstrzymać się z decyzją.