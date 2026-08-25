Tej zmiany w podatku PIT oczekują Polacy. To jedna z obietnic wyborczych KO

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Podniesienie kwoty wolnej od podatku to najbardziej potrzebna zmiana w PIT – tak uważa niespełna 41 proc. badanych w sondażu CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Ankietowani ocenili rządową propozycję zmian, czyli podniesienie progu o 10 tys. zł i wprowadzenie nowej, 24-procentowej stawki podatku.

Sondaż: Polacy wskazują na inny niż rząd kierunek zmian w PIT

Na podstawie rządowych propozycji zmian w podatkach, które przedstawiono w ub. tygodniu, Centrum Badań Opinii Publicznej zapytało Polki i Polaków, jaki woleliby kierunek zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Najczęściej respondenci wskazywali na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Z kolei poparcie dla progu podatkowego dla dochodów powyżej 150 tys. w postaci 32 proc., czyli propozycji rządu, wyraziło 10,7 proc. badanych.

Czarnek przedstawił propozycję PiS ws. podatku PIT. „Żadnych innych kombinacji” Wiceszef PiS Przemysław Czarnek zapowiedział w poniedziałek, że jego partia złoży w Sejmie projekt ustawy podwyższającej próg podatkowy ze 120 do 180 tys. zł. W ocenie polityka ma to być prostszą i efektywniejszą alternatywą dla rządowego projektu…

„Na odpowiedzi dot. zmian w podatkach mają wpływ preferencje polityczne. Podniesienia kwoty wolnej chce 57,3 proc. sympatyków opozycji i 36,4 proc. sympatyków obozu rządzącego” – można przeczytać we wtorkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.

Warto zauważyć, że podniesienie kwoty wolnej było jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej w 2023 r. „Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów” – można przeczytać w „100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów”.

Zmiany podatkowe 2027: Nowe progi, wyższy CIT i ryczałt – kto zyska, a kto straci? Nowelizacja systemu podatkowego w Polsce budzi coraz większe emocje. Zmiany dotyczące progów podatkowych, kwoty wolnej, CIT-u oraz ryczałtu mają wejść w życie już od 2027 roku. Eksperci oceniają, że to krok w stronę złagodzenia progresji podatkowej,…

„Nie wyjaśniono jasno, dlaczego wybrano ten wariant”

Przedstawione przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego w ubiegłym tygodniu proponowane zmiany obejmują m.in. podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł. Ponadto osoby zarabiające powyżej 130 tys. zł, ale mniej niż 150 tys. zł, miałyby być objęte nową, 24-procentową stawką podatku. Osoby zarabiające ponad 150 tys. zł rocznie miałyby płacić w tym modelu najwyższą przewidzianą obecnymi przepisami stawkę – 32 proc. od nadwyżki dochodu ponad progiem.

Według prof. Andrzeja Rycharda, socjologa z Polskiej Akademii Nauk, nowa propozycja rządu została źle zakomunikowana. „Nie wyjaśniono jasno, dlaczego wybrano ten wariant, a nie podniesienie kwoty wolnej od podatku” – wskazał.

Prof. Rychard ocenił, że temat kwoty wolnej od podatku będzie wygodny dla opozycji w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.