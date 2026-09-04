Największa restrukturyzacja w historii motoryzacji. Volkswagen tnie 100 tys. miejsc pracy

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Volkswagen ogłosił radykalne zmiany – do końca dekady zredukuje zatrudnienie o 100 tysięcy osób i o połowę ograniczy liczbę produkowanych modeli. To odpowiedź na rosnącą konkurencję z Chin, amerykańskie cła i presję finansową. Przed niemieckim gigantem motoryzacyjnym największe wyzwanie w historii.

Volkswagen, jeden z największych producentów samochodów na świecie, ogłosił decyzję, która wstrząsnęła branżą motoryzacyjną. Do 2030 roku firma zredukuje zatrudnienie o 100 tysięcy osób, co stanowi aż 15 procent całej załogi koncernu. To największa restrukturyzacja, jaką kiedykolwiek przeprowadzono w światowym przemyśle samochodowym.

Wiele znanych aut zniknie z rynku

Zmiany dotkną nie tylko pracowników. Volkswagen planuje również radykalne ograniczenie liczby produkowanych modeli – aż o połowę. W praktyce oznacza to, że z rynku zniknie wiele znanych aut, a oferta koncernu stanie się znacznie bardziej okrojona. Pod znakiem zapytania stoi także przyszłość czterech niemieckich fabryk: w Hanowerze, Emden, Zwickau i Neckarsulm.

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Presja z Chin i USA – główne powody decyzji

Decyzja Volkswagena nie jest przypadkowa. Niemiecki gigant od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami. Przede wszystkim chodzi o coraz silniejszą konkurencję ze strony chińskich producentów, którzy szturmem zdobywają europejski rynek. Do tego dochodzą wysokie cła nałożone przez Stany Zjednoczone, które znacząco obniżyły opłacalność eksportu za ocean.

Sytuację pogarszają także spadające wyniki sprzedaży w Chinach, które jeszcze niedawno były dla Volkswagena jednym z kluczowych rynków. W efekcie firma od lat boryka się z malejącymi zyskami i problemem nadprodukcji w Europie. Restrukturyzacja ma być odpowiedzią na te wyzwania i próbą dostosowania się do nowych realiów rynkowych.

Kryzys niemieckiego przemysłu. Ostatni z gigantów tnie zatrudnienie BMW ogłosiło program redukcji zatrudnienia, który do 2027 roku ma objąć nawet 8000 miejsc pracy. Jest to ostatni z wielkich producentów samochodów w Niemczech, który ogłasza masowe zwolnienia w obliczu kryzysu.

Decyzja podjęta jednogłośnie – reakcje zarządu i związków zawodowych

Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji podjęła rada nadzorcza Volkswagena, w której zasiadają przedstawiciele zarówno akcjonariuszy, jak i pracowników. Jak podkreślił prezes koncernu, Oliver Blume, plan został przyjęty jednogłośnie. To silny sygnał dla przyszłości Grupy Volkswagen – powiedział Blume.

Warto dodać, że jeszcze kilka tygodni temu prezes Blume spotkał się z ostrą krytyką ze strony pracowników podczas wizyty w centrali firmy w Wolfsburgu. Wówczas restrukturyzacja była jedynie plotką, dziś stała się faktem. Zarówno zarząd, jak i związki zawodowe podkreślają, że decyzja była konieczna, by zapewnić firmie przetrwanie na coraz trudniejszym rynku.

Reakcje rynku i analityków – „odważny i racjonalny plan”

Na decyzję Volkswagena natychmiast zareagowały rynki finansowe. W piątek rano akcje koncernu wzrosły o 8 procent. Analitycy Deutsche Banku określili przyjęty plan jako „fundamentalny przełom”, który daje nadzieję na wyjście firmy z kryzysu. Z kolei eksperci Citi nazwali restrukturyzację „odważną i racjonalną decyzją”, podkreślając, że Volkswagen nie miał innego wyjścia, jeśli chciał utrzymać konkurencyjność na światowym rynku.

Jednocześnie analitycy zaznaczają, że samo przyjęcie planu nie rozwiązuje wszystkich problemów firmy. Kluczowa będzie skuteczna realizacja zapowiedzianych zmian i dostosowanie się do nowych realiów branży motoryzacyjnej.

Co dalej z niemiecką motoryzacją?

Volkswagen zatrudnia obecnie ponad 650 tysięcy osób na całym świecie, a w skład grupy wchodzą takie marki jak Audi, Bentley, Skoda, Seat, Porsche, Cupra czy Lamborghini. Redukcja zatrudnienia i ograniczenie liczby modeli to nie tylko zmiana dla samego Volkswagena, ale także sygnał dla całej niemieckiej i europejskiej motoryzacji.

Branża stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami: transformacją w kierunku elektromobilności, rosnącą konkurencją z Azji oraz niepewnością geopolityczną.