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Nowy raport renomowanej firmy doradczej McKinsey & Company ujawnia niepokojące dane dotyczące kondycji europejskiego przemysłu. Aż 3,7 miliona miejsc pracy jest bezpośrednio zagrożonych, a wartość dodana sektora może spaść o ponad 500 miliardów euro – informuje portal euronews. Eksperci ostrzegają, że sytuacja pogarsza się z każdym rokiem, a tempo spadku przyspiesza. Czy europejski przemysł czeka fala zwolnień i głęboka restrukturyzacja?

Europejski przemysł od lat stanowi jeden z filarów gospodarki kontynentu. Odpowiada za 36 proc. wartości dodanej, 29 proc. wszystkich miejsc pracy oraz ponad 45 proc. wydatków na badania i rozwój. Jednak najnowszy raport firmy McKinsey & Company pokazuje, że ten filar zaczyna się kruszyć. Według analiz, aż 3,7 miliona miejsc pracy w sektorze przemysłowym jest obecnie bezpośrednio zagrożonych z powodu narastających problemów finansowych przedsiębiorstw.

Lawinowy wzrost firm w kryzysie

Z raportu wynika, że w 2025 roku aż 45 proc. europejskich firm przemysłowych znalazło się w stanie stresu lub wręcz kryzysu finansowego. To wzrost w porównaniu do 39 proc. w 2023 roku i 42 proc. w 2024 roku. Co więcej, wstępne dane z początku 2026 roku sugerują, że tempo pogarszania się sytuacji jeszcze przyspiesza. Najgorzej w zestawieniu wypada Portugalia, gdzie odsetek firm przemysłowych w trudnej sytuacji jest najwyższy w Europie.

Niemcy, będące największą gospodarką Unii Europejskiej, również odczuwają skutki kryzysu. W ciągu ostatniego roku odsetek firm przemysłowych w trudnej sytuacji wzrósł tam aż o 12 punktów procentowych. Przykładem może być koncern Volkswagen, który przechodzi obecnie najgłębszą restrukturyzację od prawie dziewięciu dekad. Również Mercedes-Benz wstrzymał nowe inwestycje w niemieckich zakładach, rozważając wydłużenie czasu pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.

Rosnące koszty i utrata przewagi konkurencyjnej

Jednym z głównych czynników pogarszającej się sytuacji jest wzrost kosztów pracy i energii. Według analityków, przewaga kosztowa Europy wobec Chin została niemal całkowicie zniwelowana. Produktywność pracy w chińskim sektorze motoryzacyjnym jest obecnie o 50 proc. wyższa niż w Europie, a ceny energii elektrycznej dla przemysłu na Starym Kontynencie są średnio o połowę wyższe niż w Chinach i Stanach Zjednoczonych. To sprawia, że ponad połowa kosztów w europejskim łańcuchu wartości przemysłowej jest mniej konkurencyjna niż w Azji.

Raport zwraca również uwagę na rosnącą przepaść inwestycyjną. Podczas gdy Chiny w 2025 roku przeznaczyły na inwestycje w infrastrukturę, budynki, maszyny, oprogramowanie i badania aż 6 bilionów dolarów, Europa zatrzymała się na poziomie 3 bilionów. Eksperci przypominają, że już w 2024 roku były prezes Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi, apelował o zwiększenie inwestycji o 750-800 miliardów euro rocznie, by nadążyć za globalną konkurencją.

Sposoby na ratunek – restrukturyzacje i nowe technologie

Mimo alarmujących danych, eksperci podkreślają, że sytuacja nie jest beznadziejna. McKinsey przeanalizował pięć udanych restrukturyzacji w sektorze przemysłowym, wskazując na kluczowe czynniki sukcesu. Należą do nich m.in. powołanie specjalnych zespołów ds. naprawy, sprzedaż lub zamykanie nierentownych jednostek biznesowych oraz wdrażanie sztucznej inteligencji w celu ograniczenia kosztów administracyjnych. W niektórych przypadkach firmy były w stanie wygenerować ponad miliard euro wolnych środków pieniężnych w krótkim czasie.

Raport zwraca uwagę, że europejskie regulacje pozwalają firmom na elastyczne zarządzanie kosztami pracy – od zamrożenia zatrudnienia, przez naturalną rotację pracowników, aż po porozumienia dotyczące rozstania. W trzech z pięciu analizowanych przypadków udało się obniżyć koszty pracy o ponad 15 proc. w ciągu 12-18 miesięcy, bez wywoływania masowych protestów czy strajków. Kluczowe okazały się tu rozmowy z przedstawicielami pracowników oraz aktywny udział rad nadzorczych.