RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Ukraina jest gotowa na zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu i przejście do rozmów dyplomatycznych z Rosją – oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Al Jazeery. Jak podkreślił, byłby to „bardzo duży kompromis” ze strony Kijowa.

Zełenski zaznaczył, że Ukraina może pozostać na aktualnie zajmowanych pozycjach i przerwać działania bojowe na linii kontaktu.

Jesteśmy gotowi na takie kroki: pozostać i zatrzymać się tam, gdzie stoimy. Mówimy o zawieszeniu broni na linii kontaktu – powiedział ukraiński prezydent.

Dodał, że Kijów ma świadomość, iż Władimir Putin nie chce wycofać rosyjskich wojsk z okupowanych terytoriów Ukrainy.

Właśnie dlatego mówimy: dobrze, zatrzymajmy się tutaj i przejdźmy do dyplomacji – zaznaczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy ocenił, że przerwanie walk na aktualnej linii frontu oznaczałoby istotne ustępstwo po stronie ukraińskiej. Zełenski wyraził też nadzieję, że prezydent USA Donald Trump wciąż dysponuje wystarczającymi wpływami, aby znaleźć drogę do zakończenia wojny.

Rosja wcześniej odrzucała propozycje rozejmu

Zełenski już wcześniej wskazywał, że najszybszą drogą do zakończenia wojny byłoby zawieszenie broni na obecnej linii kontaktu, a następnie rozpoczęcie negocjacji.

Ukraińskie władze informowały jednak wcześniej, że Rosja odrzuciła przedstawiane inicjatywy dotyczące przerwania ognia.

W nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała Ukrainę m.in. dronami uderzeniowymi – podało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Według ukraińskiej armii obrona powietrzna zneutralizowała 101 bezzałogowców.

Uderzenia odnotowano w 27 lokalizacjach – wynika z komunikatu.