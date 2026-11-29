RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Jordański Sąd Kasacyjny utrzymał w mocy wyroki śmierci dla trzech mężczyzn skazanych za atak na cerkiew greckoprawosławną. W październikowej strzelaninie podczas pogrzebu zginęło dziewięć osób, a 34 zostały ranne – podała państwowa agencja informacyjna Jordanii, cytowana przez Reutersa.

Król Jordanii Abdullah II odwiedza ofiary śmiertelnego ataku na cerkiew w szpitalu wojskowym w mieście Karak (fot. Balkis Press/ABACA/Abaca)

Król Jordanii Abdullah II odwiedza ofiary śmiertelnego ataku na cerkiew w szpitalu wojskowym w mieście Karak (fot. Balkis Press/ABACA/Abaca) / East News

Do ataku doszło 23 października w miejscowości Hamoud, w muhafazie Al-Karak na południu Jordanii. Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień podczas pogrzebu odbywającego się w cerkwi greckoprawosławnej.

W wyniku strzelaniny zginęło dziewięć osób, a 34 odniosły obrażenia. Reuters określił atak jako rzadki przypadek przemocy wymierzonej w chrześcijańską mniejszość w Jordanii.

Na początku listopada sąd skazał trzech mężczyzn na śmierć. Uznano ich winnymi m.in. przeprowadzenia aktów terrorystycznych skutkujących śmiercią ludzi, posiadania broni i amunicji w celach terrorystycznych oraz propagowania ideologii organizacji terrorystycznej.

Niedzielny werdykt Sądu Kasacyjnego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

Po ataku jordańskie siły przeprowadziły naloty na terytorium Syrii. Władze w Ammanie przekazały, że ich celem były grupy powiązane ze strzelaniną w Hamoud.