Do ataku doszło 23 października w miejscowości Hamoud, w muhafazie Al-Karak na południu Jordanii. Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień podczas pogrzebu odbywającego się w cerkwi greckoprawosławnej.
W wyniku strzelaniny zginęło dziewięć osób, a 34 odniosły obrażenia. Reuters określił atak jako rzadki przypadek przemocy wymierzonej w chrześcijańską mniejszość w Jordanii.
Na początku listopada sąd skazał trzech mężczyzn na śmierć. Uznano ich winnymi m.in. przeprowadzenia aktów terrorystycznych skutkujących śmiercią ludzi, posiadania broni i amunicji w celach terrorystycznych oraz propagowania ideologii organizacji terrorystycznej.
Niedzielny werdykt Sądu Kasacyjnego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
Po ataku jordańskie siły przeprowadziły naloty na terytorium Syrii. Władze w Ammanie przekazały, że ich celem były grupy powiązane ze strzelaniną w Hamoud.