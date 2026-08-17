Nawet 1200 zł na ucznia. Te trzy świadczenia to duże wsparcie na powrót do szkoły

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Z początkiem roku szkolnego 2026/2027 na rodziców uczniów czeka dodatkowe wsparcie finansowe. W grę wchodzi nawet 1200 zł na dziecko. Kwota ta to suma pieniędzy z trzech programów: Dobry Start, 800 plus i specjalnego dodatku. Sprawdź, komu przysługują te środki i jakie warunki trzeba spełnić, aby je uzyskać.

Łącznie 1100 zł z programów Dobry Start i Rodzina 800 plus

Na początku roku szkolnego 2026/2027 rodzice i opiekunowie uczniów mogą liczyć na wsparcie finansowe od państwa. Zastrzykiem gotówki na powrót do szkoły jest między innymi program Dobry Start, który gwarantuje jednorazowe 300 zł na uczące się dziecko.

Środki z tego programu przysługują niezależnie od sytuacji finansowej rodziny. Pieniądze obejmują uczniów do 20. roku życia, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności granica wieku przesuwa się do 24 lat. To finansowe wsparcie jest wielu rodzin znacznym ułatwieniem pokrycia kosztów wyprawki szkolnej, m.in. zeszytów czy nowej odzieży.

Aby odebrać przelew, wniosek składa się elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Termin przyjmowania dokumentów mija 30 listopada 2026 roku.

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Kolejnym, stałym źródłem jest świadczenie Rodzina 800 plus, z którego rodzice otrzymują 800 zł miesięcznie. Obecny okres wypłat ruszył 1 czerwca 2026 roku i potrwa do końca maja 2027 roku. Osoby, które wysłały wniosek do końca kwietnia, mają pewność wypłat bez przerw.

Z kolei spóźnialskim to comiesięczne wsparcie przyznawane jest dopiero od miesiąca złożenia formularza. Tutaj również wnioskujemy przez internet. Gdy rodzice sprawują opiekę naprzemienną, wspomniana kwota jest dzielona na pół.

Z początkiem roku szkolnego 2026/2027 rodzice uczniów mogą więc liczyć na łącznie 1100 zł wsparcia finansowego z tych dwóch programów.

Komu przysługuje dodatkowe 100 zł? Łącznie 1200 złotych na powrót do szkoły

Aby na początku roku szkolnego otrzymać łącznie 1200 złotych na ucznia, trzeba zakwalifikować się na jeszcze jeden dodatek. Gospodarstwa domowe o skromniejszym budżecie, które mają przyznany zasiłek rodzinny, mogą otrzymać jednorazowo dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł.

Przysługuje on wyłącznie tym rodzinom, które otrzymują zasiłek rodzinny, a więc ich dochód na osobę nie przekracza 674 zł miesięcznie. Jeśli wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością, próg ten jest nieco wyższy i wynosi 764 zł na osobę. W takiej sytuacji jest on wypłacany na pociechę, która zaczyna nowy rok szkolny lub idzie na roczne przygotowanie przedszkolne.

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Aby uzyskać te dodatkowe pieniądze, trzeba najpierw złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i go otrzymać. Dopiero później możemy ubiegać się o dodatkowe 100 zł z uwagi na rozpoczęcie roku szkolnego. Formalności trzeba dopiąć w urzędzie gminy lub miejskim bądź gminnym ośrodku pomocy społecznej przypisanym do miejsca zamieszkania.

„Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania” – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Połączone trzy formy pomocy państwowej (300 zł z Dobrego Startu, 800 zł z 800 plus i 100 zł dodatku) to łącznie 1200 zł odciążenia dla domowego budżetu. Kto nie otrzymuje zasiłku rodzinnego i tak może liczyć na 1100 złotych, co wyraźnie da się odczuć w portfelu.