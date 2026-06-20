300+ na wyprawkę. ZUS wskazał kluczową datę: Kto pierwszy dostanie przelew?

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Program "Dobry start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia na wyprawkę dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Pieniądze przysługują każdej rodzinie bez względu na osiągany dochód. Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i w jakich terminach należy złożyć wniosek do ZUS-u.

"Dobry start" to 300 zł na wyprawkę dla uczniów bez względu na dochody rodziny.

Wnioski o wypłatę przesyła się do ZUS-u wyłącznie drogą elektroniczną.

Wsparcie nie obejmuje dzieci w przedszkolach ani studentów.

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Komu przysługuje 300 zł z programu "Dobry start"?

Świadczenie wypłacane jest raz w roku na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku uczniów legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności granica wieku rośnie do 24 lat. Prawo do wsparcia obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych, dla dorosłych oraz placówek specjalnych i artystycznych.

Należy pamiętać, kogo program nie obejmuje. Pieniędzy nie otrzymają studenci oraz dzieci uczęszczające do przedszkola lub szkolnej "zerówki".

O środki najczęściej wnioskują rodzice, ale prawo to mają również opiekunowie prawni, faktyczni, a w określonych sytuacjach - sami pełnoletni uczniowie (np. gdy rodzice nie żyją lub gdy uczeń ma ustalone od nich alimenty). Przy opiece naprzemiennej nad dzieckiem, orzeczonej przez sąd, każdy z rodziców może złożyć wniosek i otrzymać połowę kwoty, czyli 150 zł. Program wspiera także dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

Wnioski składa się wyłącznie online

Rozpatrywaniem spraw i wypłatą świadczeń od 2021 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a przyznane środki trafiają na podane we wniosku konto bankowe.

Rodzice ubiegający się o wsparcie mają do wyboru aż cztery drogi wnioskowania:

portal PUE ZUS ,

, aplikację mobilną mZUS ,

, portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

platformy bankowości elektronicznej.

Jeśli rodzic skorzysta z banku lub Emp@tii, ZUS automatycznie założy mu profil na PUE ZUS na podstawie podanych danych, jeśli nie został on dotychczas utworzony.

Inaczej postępują opiekunowie prawni, faktyczni, osoby sprawujące pieczę zastępczą i osoby uczące się usamodzielniane. Składają oni wniosek przez odpowiednie formularze wyłącznie za pomocą platformy PUE ZUS lub aplikacji mZUS. Z kolei dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych wnioskują tylko za pomocą portalu PUE ZUS.

Co ważne, przyznanie pieniędzy nie wymaga decyzji administracyjnej - informacja pojawia się bezpośrednio w skrzynce odbiorczej na PUE ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje administracyjne jedynie przy odmowach, uchyleniach, zmianach prawa do świadczenia lub sprawach nienależnie pobranych świadczeń (od takiej decyzji przysługuje odwołanie).

Terminy i zasady wypłaty świadczeń

Czas na złożenie wniosku jest ściśle określony. Robi się to co roku od 1 lipca do 30 listopada. Termin wypłaty zależy od momentu załatwienia formalności: