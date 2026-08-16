GUS policzył Polaków za granicą. Oto najpopularniejsze kierunki emigracji

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Z najnowszego raportu GUS wynika, że liczba rodaków przebywających czasowo za granicą spadła do 1,51 mln osób. Choć Wielka Brytania i Niemcy wciąż kuszą najmocniej, to właśnie tam odnotowano największe odpływy Polaków. Gdzie zatem przenosi się ciężar polskiej emigracji?

Polaków za granicą ubywa drugi rok z rzędu

Według raportu GUS pod koniec 2025 roku poza granicami Polski czasowo przebywało około 1,513 mln obywateli naszego kraju. To o blisko 21 tysięcy mniej niż w 2024 roku. Tendencja spadkowa utrzymuje się już drugi rok z rzędu. W latach 2020-2023 liczba czasowych emigrantów oscylowała wokół 1,55 mln, zaś w kolejnych latach zaczęła powoli spadać.

W Europie w 2025 roku mieszkało około 1,373 mln polskich emigrantów, czyli o prawie 19 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Kraje europejskie pozostają najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów – aż 91 procent polskich emigrantów decyduje się na życie właśnie na Starym Kontynencie.

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Gdzie mieszka najwięcej rodaków?

Zdecydowana większość polskich emigrantów wybiera kraje członkowskie Unii Europejskiej. W 2025 roku było to około 835 tysięcy osób. Wśród najczęściej wybieranych państw wciąż dominują Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Norwegia i Irlandia.

Najwięcej Polaków mieszkało w Wielkiej Brytanii – 412 tysięcy. Drugim najpopularniejszym kierunkiem były Niemcy, gdzie przebywało 386 tysięcy naszych rodaków. Trzecie miejsce zajęła Holandia z liczbą 130 tysięcy emigrantów. W Norwegii mieszkało 76 tysięcy Polaków, a w Irlandii – 67 tysięcy.

Szacuje się, że pod koniec 2025 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 1,513 mln obywateli Polski (grafika: Michał Czernek) / PAP

Oto nowi faworyci Polaków

Analiza GUS pokazuje, że w latach 2020–2025 największy wzrost liczby długookresowych emigrantów zanotowano w Holandii i Szwajcarii. W Holandii liczba Polaków zwiększyła się o około 20 tysięcy (18 procent), a w Szwajcarii o blisko 7 tysięcy (29,4 procent).

Jednocześnie największe spadki liczby polskich emigrantów odnotowano w Wielkiej Brytanii – o 42 tysiące (9,2 procent) oraz w Niemczech – o 33 tysiące (7,8 procent). W pozostałych krajach europejskich zmiany były zdecydowanie mniejsze i nie przekraczały 5 tysięcy osób w całym analizowanym okresie.

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Emigracja na chwilę

GUS poddał analizie również liczebność emigrantów krótkoterminowych, czyli osób, które przebywają za granicą od 3 do 12 miesięcy. W latach 2020–2025 ich liczba utrzymywała się na poziomie nieco poniżej 75 tysięcy osób. Stanowią oni około 5 procent wszystkich emigrantów długoterminowych. Oznacza to, że na każdego emigranta krótkoterminowego przypadało aż 21 osób, które zdecydowały się na dłuższy pobyt za granicą.

