Inflacja w sierpniu wyższa od oczekiwań. Nowe dane GUS

RMF24

Inflacja w sierpniu 2026 roku wyniosła 3,4 proc. w ujęciu rocznym - wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z lipcem ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe o 0,4 proc. W obu przypadkach odczyt okazał się wyższy od prognoz.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek w szybkim szacunku, że sierpniowa inflacja wyniosła 3,4 proc. rok do roku. Miesiąc wcześniej wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych sięgnął 0,4 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu cen o 3,1 proc. w skali roku oraz o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zarówno roczny, jak i miesięczny wynik był więc wyższy od rynkowego konsensusu.

Jak zauważa reporter RMF FM Igor Skrzypek, zbliżamy się do niepokojącej granicy, czyli 3,5 proc. - tzw. górnego celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Jeśli zostanie on przekroczony, Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej będzie dążyć do zbicia inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych.

Tym bardziej, że kolejne tygodnie nie zapowiadają się dobrze. Dziś ostatni dzień pakietu CPN, a więc od wtorku ceny paliw będą wyraźnie wyższe. Droższy będzie transport, a co za tym idzie - ceny produktów dowiezionych do sklepów również wzrosną.

Inflacja w Polsce; fot. Michał Czernek / PAP

Dużo lepsze dane dotyczące PKB Polski

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał również dane dotyczące PKB Polski w drugim kwartale br.

Wynika z nich, że nasza gospodarka przyspieszyła, bo produkt krajowy brutto wzrósł o 3,9 proc. rok do roku. To wynik lepszy od wcześniejszego szybkiego szacunku GUS oraz wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach roku (3,5 proc.).

Silnym elementem wzrostu były inwestycje; nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się w drugim kwartale o 8,4 proc. rok do roku. Konsumpcja prywatna wzrosła o 2,8 proc. rok do roku, nieznacznie słabiej od rynkowego konsensusu na poziomie 3 proc. Popyt krajowy zwiększył się natomiast o 3,5 proc., podczas gdy ekonomiści oczekiwali wzrostu o 3,9 proc.

Wzrost gospodarczy w Polsce; fot. Michał Czernek / PAP