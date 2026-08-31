Ostatni dzień tańszego tankowania. Od wtorku ceny paliw wyraźnie wzrosną

RMF24

Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN, który obniżał stawkę VAT na benzynę i olej napędowy do 8 proc. oraz wprowadzał maksymalne ceny na stacjach. Od wtorku należy spodziewać się znaczących podwyżek na stacjach paliw.

Koniec pakietu CPN, od wtorku paliwa mogą wyraźnie podrożeć (zdjęcie ilustracyjne); fot. alvarog1970

Koniec pakietu CPN, od wtorku paliwa mogą wyraźnie podrożeć (zdjęcie ilustracyjne); fot. alvarog1970 / Shutterstock

W poniedziałek maksymalna cena litra benzyny Pb95 wynosi 6,64 zł, Pb98 - 7,46 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł.

Od wtorku 1 września nastąpi przywrócenie 23 proc. stawki podatku VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w przedziale od 60 do 90 groszy na litrze.

VAT wraca do 23 proc.

Pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej) ponownie zaczął obowiązywać 17 sierpnia. Mechanizm zakładał stosowanie niższej, 8-procentowej stawki VAT oraz wyznaczanie maksymalnej ceny paliw.

Cena była obliczana na podstawie średniej hurtowej ceny paliw na krajowym rynku. Do niej doliczano akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 30 groszy na litrze oraz VAT.

Stacje, które sprzedawały paliwo powyżej ustalonego limitu, mogły zostać ukarane grzywną do 1 mln zł.

Program kosztował miliardy złotych

Pierwszą odsłonę pakietu CPN wprowadzono pod koniec marca. Była reakcją na gwałtowny wzrost cen ropy naftowej po wybuchu 28 lutego konfliktu USA i Izraela z Iranem.

Rozwiązanie obowiązywało do końca czerwca. Oprócz obniżonego VAT i cen maksymalnych przewidywało również czasową redukcję akcyzy na paliwa, która zakończyła się w połowie czerwca.

Resort finansów szacował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4,7 mld zł. Samo wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa miało kosztować budżet państwa 495 mln zł.