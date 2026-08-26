BLIK zablokuje niektóre płatności. Nowe zasady już od września

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Od 1 września BLIK wprowadza automatyczną blokadę płatności na nielegalne serwisy hazardowe. To efekt współpracy Polskiego Standardu Płatności z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Finansów. Co to oznacza dla użytkowników popularnego systemu płatności mobilnych?

Już od 1 września użytkownicy BLIKA nie będą mogli dokonywać płatności na strony internetowe wpisane do rejestru nielegalnych serwisów hazardowych – informuje Business Insider. Polski Standard Płatności, operator systemu, wdraża nowy mechanizm blokujący transakcje kierowane do domen znajdujących się na tzw. czarnej liście Ministerstwa Finansów.

To odpowiedź na rosnący problem szarej strefy hazardowej w internecie. Nowe zasady mają na celu ochronę użytkowników oraz ograniczenie działalności nielegalnych operatorów gier hazardowych.

Jak działa nowy system blokad?

BLIK będzie automatycznie weryfikował każdą próbę płatności internetowej. Dzięki połączeniu z oficjalnym rejestrem Ministerstwa Finansów, system natychmiast sprawdzi, czy dana domena znajduje się na liście zakazanych stron. Jeśli tak - transakcja zostanie zablokowana jeszcze przed autoryzacją.

Nowe rozwiązanie obejmie zarówno płatności realizowane przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. To oznacza, że nawet próby obejścia blokady przez zagraniczne serwisy nie przyniosą skutku.

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Kogo dotyczą zmiany?

Zgodnie z polskim prawem, zakłady bukmacherskie mogą prowadzić wyłącznie firmy zarejestrowane i płacące podatki w Polsce. W przypadku kasyn internetowych monopol posiada Totalizator Sportowy. Nowe zasady nie wpłyną na codzienne operacje finansowe użytkowników BLIKA – dotyczą wyłącznie płatności na nielegalne serwisy hazardowe.

Wprowadzenie automatycznych blokad to kolejny krok w walce z nielegalnym hazardem online. Oficjalny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Finansów działa od 2017 roku i jest na bieżąco aktualizowany. Dzięki nowemu rozwiązaniu, użytkownicy BLIKA mogą mieć pewność, że ich pieniądze nie trafią do nieautoryzowanych operatorów.