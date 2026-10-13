Dobre wieści dla przyszłych emerytów. Giełdowa niespodzianka i miliardy do ZUS-u

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Niespodzianka na giełdzie i lepsze wieści dla przyszłych emerytów. Wpłaty z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS z tzw. suwaka właśnie przekroczyły całoroczny plan. To zasługa rekordowo dużych aktywów OFE, które rosną na fali giełdowej hossy - informuje „Puls Biznesu”.

Więcej miliardów z suwaka

Według planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w tym roku Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) miały przekazać do ZUS 11,7 mld zł z tytułu tzw. suwaka.

To mechanizm stopniowego przekazywania aktywów z funduszy na konta ubezpieczonych w ZUS, który uruchamiany jest na 10 lat przed ich emeryturą. A zatem im większe aktywa OFE, tym wyższe wypłaty. I z takim zjawiskiem mamy do czynienia obecnie - wskazuje gazeta.

„W planie finansowym na ten rok założyliśmy z tytułu suwaka bezpieczeństwa 11,7 mld zł. Tymczasem rynkowa rzeczywistość całkowicie zmieniła układ sił. Po dziewięciu miesiącach mamy już na koncie 12 mld zł, a rok zamkniemy wynikiem w okolicach 15 mld zł” – mówi „PB” Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowa weryfikacja przy dużych zakupach. Nowe przepisy już od połowy 2027 r. Od połowy lipca 2027 roku w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące weryfikacji tożsamości klientów przy transakcjach powyżej 10 tys. euro. W praktyce oznacza to, że przy większych zakupach będziemy musieli podać m.in. numer…

Znów rajd na rynku akcji

Giełdowa niespodzianka to powtórka sytuacji z 2025 r., gdy rajd na rynku akcji również doprowadził do znacznego przekroczenia planu wypłat. Wtedy większe kwoty z suwaka były jednym z powodów, dla których budżet zmniejszył dotację do FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - red.) - przypomina gazeta.

W tym roku zapewne będzie podobnie. Paweł Jaroszek w rozmowie z „Pulsem Biznesu” unika jasnych deklaracji, ale sugeruje, że wyższe wyceny akcji pośrednio mogą być źródłem budżetowych oszczędności.