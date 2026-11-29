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W pierwszą niedzielę Adwentu Papież Leon XIV zwrócił się do tysięcy wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra z gorącym apelem o podjęcie konkretnych działań na rzecz pokoju na świecie oraz pomocy dla osób cierpiących z powodu konfliktów zbrojnych. Papież pozdrowił także przybyłych do Watykanu Polaków.

Podczas modlitwy Anioł Pański papież zaapelował o solidarność z ofiarami wojen na całym świecie. Na początku Adwentu módlmy się do Boga za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, aby ten okres prowadzący nas do Bożego Narodzenia, był czasem, w którym zostaną podjęte konkretne kroki na rzecz pokoju we wszystkich miejscach, gdzie trwa wojna, a do wyczerpanej ludności mogła dotrzeć niezbędna pomoc – powiedział Leon XIV.

Czuwanie zamiast rozrywki

Papież przypomniał wiernym o biblijnym wezwaniu: „Czuwajcie”. Zwrócił uwagę na współczesne wyzwania, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy często szukają ucieczki w rozrywkach.

Ale co znaczy czuwać? W naszych czasach, zwłaszcza wśród ludzi młodych, dość powszechne jest przeżywanie nocy bez snu. Zdarza się też, że wiele osób po dniach wypełnionych obowiązkami, odczuwając wieczorem niepokój i pustkę, szuka ucieczki w rozrywkach i zabawie – mówił papież.

Leon XIV podkreślił, że prawdziwe przygotowanie do Bożego Narodzenia wymaga wyciszenia i otwarcia się na głos Boga. Czuwanie przed Bożym Narodzeniem musi być czasem wyciszenia, w którym, gdy milkną głosy i zewnętrzne hałasy, wyostrza się słuch serca, aby zrobić miejsce dla najgłębszych i najważniejszych pytań oraz usłyszeć w odpowiedzi głos Boga – wyjaśnił.

Takie jest prawdziwe Boże Narodzenie, do którego się przygotowujemy: noc ciszy i oczekiwania, czułości i prostoty – dodał.

Papież zachęcił wiernych, by Adwent stał się okazją do zatrzymania się i głębszego zastanowienia nad własnym życiem. Jest to wezwanie, byśmy się zatrzymali, wyzbyli postawy obronnej i znaleźli wytchnienie w ramionach Ojca – zaznaczył.

Zrozumienie tej tajemnicy wymaga jednak ćwiczenia i cierpliwości, ponieważ Pan, szanując naszą wolność, nie krzyczy, nie wyważa drzwi, lecz puka niestrudzenie, szepcząc nam słowa prawdy i miłości – przyznał.

Na zakończenie papież serdecznie powitał pielgrzymów z Polski. Pozdrawiam grupy przybyłe z Polski, zawsze liczne i zawsze mile widziane – powiedział, podkreślając obecność polskich wiernych na Placu Świętego Piotra.