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Rosyjski konwój, eskortowany przez fregatę Admirał Gołowko, miał ograniczyć widoczność w otwartych systemach śledzenia statków na Morzu Śródziemnym – podał branżowy portal The Maritime Executive. Według publikacji stało się to po ataku na rosyjską korwetę Mierkurij w porcie Bengazi w Libii. Rosyjskie jednostki prawdopodobnie zawróciły w obliczu nowego zagrożenia.

Jak wynika z publikacji, 18 listopada na południe od Sardynii obserwowano rosyjską fregatę rakietową Admirał Gołowko, należącą do Floty Północnej. Towarzyszyły jej tankowiec Jelnia oraz trzy objęte sankcjami statki transportowe: Lady R, Lady D i Maia-1.

Wszystkie trzy statki zostały objęte amerykańskimi sankcjami w maju 2022 roku. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Lady D i Maia-1 były wykorzystywane m.in. do transportu rosyjskiego eksportu uzbrojenia, natomiast Lady R miała zapewniać wsparcie logistyczne rosyjskiemu ministerstwu obrony.

Lady R figuruje również na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Kanady i Japonii. Z kolei Maia-1 objęta jest także restrykcjami Nowej Zelandii.

Jednostki miały wcześniej, 5 listopada, opuścić Bałtyjsk w obwodzie królewieckim. Ostatni sygnał z systemu AIS – automatycznego systemu identyfikacji statków – został zarejestrowany 12 listopada, gdy transportowce znajdowały się około 70 mil morskich na zachód od Brestu i kierowały się w stronę Gibraltaru.

Admirał Gołowko został wcielony do służby w grudniu 2023 roku. Fregata ma 16 pionowych wyrzutni, z których mogą być odpalane m.in. pociski Kalibr, Oniks i Cyrkon.

Portal podał, że podczas przejścia konwoju przez wody w pobliżu Holandii i przez kanał La Manche rosyjskie jednostki były śledzone przez okręty NATO.

Dwa źródła cytowane przez The Maritime Executive oceniły, że to konwój Admirała Gołowko mógł być źródłem zakłóceń GPS. W ciągu około 20 minut problemy z odbiorem sygnału miało odnotować około 80 samolotów w holenderskiej przestrzeni powietrznej oraz 40 lotów w Wielkiej Brytanii.

Źródło zakłóceń nie zostało oficjalnie potwierdzone. Nie odnotowano też zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów ani większych problemów nawigacyjnych w samolotach.

Możliwy postój u wybrzeży Tunezji i prawdopodobny zwrot przez burtę

Według portalu po wykryciu konwoju koło Sardynii jednostki mogły skierować się na kotwicowisko w pobliżu Bizerty w Tunezji. Wniosek ten oparto na sygnałach pogodowych i lokalizacyjnych nadawanych alfabetem Morse’a, które miały zostać przechwycone w komunikacji między tankowcem Jelnia, rosyjskim dowództwem marynarki wojennej oraz stacją w Królewcu.

Po 21 listopada tankowiec miał jednak przestać ujawniać dane o swoim położeniu. Nie wiadomo, do którego śródziemnomorskiego portu może zmierzać konwój ani czy zdołał rozładować transportowane ładunki.

Według analityków projektów OSINT Sonarrow i GeoInsider rosyjski konwój przez kilka dni zwalniał u wybrzeży Tunezji. Następnie 24 listopada jednostki miały zmienić kurs. Następnie zostały zauważone w pobliżu Algierii, gdy płynęły w kierunku Cieśniny Gibraltarskiej.

Rosyjska korweta przed i po ataku drona (fot. HANDOUT) / AFP/East News

Atak w porcie Bengazi

The Maritime Executive wiąże zmianę zachowania rosyjskich jednostek z informacjami o ataku na korwetę Mierkurij w porcie Bengazi. Okręt został zaatakowany 21 listopada i zatonął. Do operacji przyznały się siły ukraińskie.

Po tych wydarzeniach Włochy i Norwegia zaapelowały do Ukrainy o ostrożność i unikanie rozszerzania wojny z Rosją na kolejne regiony. 26 listopada podobne stanowisko przedstawił niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul, który ostrzegł przed geograficznym rozszerzaniem konfliktu.

Portal informuje także o możliwym ataku na statek transportowy Angara lub bliźniaczą jednostkę Ascalon. Autorzy analizowali zdjęcia satelitarne, na których widoczny był dym nad uszkodzoną korwetą oraz statek stojący przy tym samym nabrzeżu. Los tej jednostki pozostaje niejasny.

W porcie miała natomiast pozostać jednostka odpowiadająca opisowi statku Anastasiia.

Portal zwrócił uwagę, że w ostatnich tygodniach wyraźnie zmniejszyła się liczba informacji o ruchu rosyjskich statków dostępnych w źródłach otwartych. Ma to być skutkiem rosnącego ryzyka operacyjnego, napięć oraz zaostrzenia zasad dotyczących ujawniania danych przez marynarki wojenne.

„Po atakach na jednostki powiązane z Rosją w Bengazi Moskwa może ponownie rozważać swoje plany dotyczące Morza Śródziemnego” – ocenił cytowany przez portal The Insider projekt GeoInsider.