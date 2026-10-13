Dodatkowa weryfikacja przy dużych zakupach. Nowe przepisy już od połowy 2027 r.

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Od połowy lipca 2027 roku w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące weryfikacji tożsamości klientów przy transakcjach powyżej 10 tys. euro. W praktyce oznacza to, że przy większych zakupach będziemy musieli podać m.in. numer PESEL.

Unia Europejska wprowadza jednolite zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy. Od lipca 2027 roku w życie wejdzie rozporządzenie AMLR, które nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z identyfikacją klientów. Próg, od którego zacznie obowiązywać dokładniejsza weryfikacja, to 10 tys. euro, czyli około 43 tys. złotych. Co ważne, nie ma znaczenia, czy płacimy gotówką, kartą czy przelewem - liczy się wartość transakcji.

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PESEL i inne dane przy większych zakupach

Nowe regulacje przewidują, że przy każdej transakcji przekraczającej 10 tys. euro sprzedawca będzie musiał dokładnie sprawdzić tożsamość klienta. W praktyce oznacza to konieczność podania takich danych jak numer PESEL, NIP czy numer rachunku bankowego IBAN. Sam przelew z własnego konta nie wystarczy – sprzedawca będzie musiał ustalić, kto faktycznie dokonuje zakupu i czy nie działa on w imieniu innej osoby.

Zmiany obejmą nie tylko banki i instytucje finansowe. Nowe przepisy dotkną również dealerów samochodowych, pośredników nieruchomości, galerie sztuki, domy aukcyjne, niezależnych marszandów, a nawet kluby sportowe i adwokatów. Wśród podmiotów objętych nowymi zasadami znalazły się także firmy oferujące pożyczki pozabankowe, platformy crowdfundingowe oraz dostawcy usług związanych z kryptoaktywami.

Gotówka pod specjalnym nadzorem

Szczególną ostrożność powinni zachować klienci preferujący płatności gotówkowe. W przypadku transakcji gotówkowych uproszczona weryfikacja może być wymagana już od kwoty 3 tys. euro. Zakres wymaganych danych będzie zależał od oceny ryzyka i konkretnych przepisów, ale warto pamiętać, że nawet mniejsze transakcje mogą wymagać podania dodatkowych informacji.

Ujednolicone zasady w całej Unii

Celem nowych regulacji jest ograniczenie różnic między przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach UE. Dotychczasowe rozbieżności sprzyjały przestępstwom finansowym i utrudniały walkę z praniem pieniędzy. Teraz jednolite zasady mają utrudnić nielegalne działania i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu finansowego w całej Unii.

Nowe obowiązki oznaczają dla wielu firm konieczność wdrożenia nowych procedur weryfikacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy do tej pory nie musieli stosować rozbudowanych procedur znanych z sektora bankowego. Ostateczna odpowiedzialność za prawidłową identyfikację klientów będzie spoczywać na przedsiębiorcach, a kupujący muszą liczyć się z koniecznością podania dodatkowych danych przy większych zakupach.