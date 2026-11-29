RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Uzbrojeni napastnicy zaatakowali w niedzielę dwa pojazdy przewożące górników pracujących przy wydobyciu węgla w południowo-zachodnim Pakistanie. Zginęło 11 osób – przekazały lokalne władze, na które powołuje się Associated Press. Do ataku doszło w niespokojnej prowincji Beludżystan.

Do zasadzki doszło w dystrykcie Kohlu w Beludżystanie. Napastnicy ostrzelali dwa pojazdy przewożące pracowników kopalni węgla, a następnie uciekli z miejsca zdarzenia.

Policja rozpoczęła operację poszukiwawczą, której celem jest ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców – poinformował wysokiej rangi przedstawiciel policji Tayyab Iqbal.

Minister spraw wewnętrznych Pakistanu Mohsin Naqvi potępił atak i złożył kondolencje rodzinom ofiar.

Żadna organizacja nie przyznała się dotąd do przeprowadzenia zamachu. Pakistańskie władze w podobnych przypadkach obwiniały zakazaną organizację Armia Wyzwolenia Beludżystanu (Balochistan Liberation Army, BLA).

Wieloletni konflikt w regionie

Bogaty w ropę naftową i surowce mineralne Beludżystan od lat zmaga się z separatystyczną rebelią. Działające tam grupy zbrojne domagają się niepodległości regionu i atakują zarówno siły bezpieczeństwa, jak i ludność cywilną.

W prowincji aktywne są także inne ugrupowania, w tym pakistańscy talibowie. Ich celem są przede wszystkim przedstawiciele służb bezpieczeństwa – zarówno w Beludżystanie, jak i w innych częściach kraju.