„Nowe mocarstwo gospodarcze Europy”. Zagraniczna prasa zachwycona Polską

RMF24

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Polska stała się nowym mocarstwem gospodarczym Europy, a dla innych krajów, również Norwegii, przykładem, jak rozwijać przedsiębiorstwa i zdobywać nowe rynki – ocenił w poniedziałek Sindre Heyerdahl, komentator ekonomiczny norweskiego dziennika „Aftenposten”. Jego zdaniem Norwegowie mogą nauczyć się od Polaków takiej determinacji.

Norwegia przez lata przyciągała tysiące polskich pracowników, a dziś Polska przyciąga zarówno powracających emigrantów, jak i pracowników z Europy Zachodniej – zauważył Sindre Heyerdahl. W szczytowym okresie do Norwegii przyjeżdżało do pracy 13 tys. Polaków rocznie, a w ubiegłym roku – zaledwie 360.

„Wielu z nich wróciło, przywożąc doświadczenie, kwalifikacje zawodowe, a często również całkiem spory kapitał” – podkreślił komentator.

Powroty te są związane z rozwojem ekonomicznym kraju, co stworzyło nowe możliwości zatrudnienia i prowadzenia przedsiębiorstw. Polska znalazła się wśród 20 największych gospodarek świata – jej gospodarka jest już dwukrotnie większa od norweskiej. Polskie firmy zdobywają zagraniczne rynki i przejmują nawet niemieckie przedsiębiorstwa – zaznaczył dziennik.

Co zdecydowało o sukcesie Polski?

O tym sukcesie miały – w ocenie gazety – zdecydować pracowitość, przedsiębiorczość i wysoki poziom wykształcenia Polaków, a także wykorzystanie przez państwo możliwości związanych z członkostwem w Unii Europejskiej.

Heyerdahl zwrócił szczególną uwagę na współpracę polskich przedsiębiorstw, które wzajemnie korzystają ze swoich usług i nieustannie dążą do rozwoju.

„Budować coś większego, wychodzić za granicę, zdobywać nowe rynki” – ocenił ambicje polskich przedsiębiorców norweski dziennikarz.

„Polska nie przypomina już dawnej Europy Wschodniej”

Według Heyerdahla dalszy rozwój Polski będzie jednak wymagał pokonania poważnych wyzwań, szczególnie w zakresie innowacyjności. Komentator podkreślił, że przewaga wynikająca z niższych kosztów pracy stopniowo będzie tracić na znaczeniu, a długoterminowymi problemami są obecnie niski poziom dzietności, starzenie się społeczeństwa i poważny deficyt budżetowy.

„Polska nie przypomina już dawnej Europy Wschodniej, którą niektórzy wciąż mają w głowie. To nowoczesna gospodarka, rozwijająca się nadal w bardzo szybkim tempie” – podsumował Heyerdahl.