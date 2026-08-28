Co dalej z akcyzą na alkohol? Zapowiedź Andrzeja Domańskiego

RMF24

Rząd podejmie próbę podniesienia akcyzy na alkohol. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański. Ten ruch spotka się najprawdopodobniej z oporem ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, bo jeszcze w kampanii zapowiadał on, że nie będzie się zgadzał na podnoszenie podatków.

Rząd przyjął dziś projekt budżetu na rok 2027. Na konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został zapytany o to, czy rząd będzie próbował ponownie podnieść akcyzę na alkohol.

Mapa akcyzowa jest w trakcie ustaleń, projekt podwyżki akcyzy na alkohol jest projektem aktualnym - odparł Domański. Chcemy, aby całość tych dochodów trafiła do NFZ, podobnie jak to ma miejsce z opłatą cukrową – wyjaśnił.

Prezydent Nawrocki storpeduje plany rządu?

W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, której celem było zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w latach 2026-2027.



Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że nie zgadzam się z jakimkolwiek podwyższeniem podatków, nawet jeśli jest to podatek akcyzowy na wyroby alkoholowe. Podniesienie stawki akcyzy ma w mojej ocenie przynieść jedynie efekt czysto fiskalny w postaci wzrostu wpływów do budżetu państwa, nie ma natomiast zapobiegać czy przeciwdziałać uzależnieniu od alkoholu. Polityka prozdrowotna państwa, podejmowanie działań przeciwdziałających nadużywaniu alkoholu przez społeczeństwo nie powinno polegać jedynie na wymuszaniu wzrostu ceny na alkohol, a powinno opierać się na przemyślanych, kompleksowych działaniach edukacyjnych czy profilaktycznych - tłumaczył wtedy prezydent w piśmie skierowanym do Sejmu.

Bardzo prawdopodobne jest, że ponowna próba zmian dotyczących akcyzy również spotka się z oporem prezydenta Nawrockiego. Sprzeciw wobec podwyżek podatków był jednym z filarów jego kampanii wyborczej.

Po pierwszej turze wyborów Karol Nawrocki spotkał się ze Sławomirem Mentzenem i podpisał deklarację zawierającą postulaty ważne dla wyborców Konfederacji. Zapewnił m.in., że jako prezydent nie podniesie podatków, a także nie ratyfikuje żadnych unijnych traktatów, które osłabiałyby Polskę.