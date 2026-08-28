Niemal 283 mld zł deficytu. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 r.

RMF24

Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2027 - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Według założeń wydatki na ochronę zdrowia mają wzrosnąć o 26 mld zł. Deficyt budżetowy wyniesie natomiast 282,6 mld zł.

Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i rozwój gospodarczy, w tym transformacja energetyczna - to według resortu finansów priorytety przyszłorocznego budżetu. Po zakończeniu piątkowego posiedzenia Rady Ministrów minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że projekt ustawy budżetowej na 2027 r. został przyjęty przez rząd.

Prognozowane dochody na 2027 rok wyniosą 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 622,4 mld zł i wzrosną o 57,8 mld zł - powiedział szef Ministerstwa Finansów.

Dodał, że wpływy z podatku CIT są prognozowane na 94,6 mld zł, o 14 mld zł więcej niż w 2026 r. Widzimy, że polskie firmy rosną, poprawia się również ich rentowność - wskazał minister.

Natomiast - jak przekazał - wpływy z podatku VAT w przyszłym roku prognozowane są na 363,7 mld zł, czyli o niemal 32 mld zł więcej niż prognozowane wykonanie w tym roku.

Na prognozę tę wpływa przede wszystkim nominalny wzrost spożycia prywatnego o niemal 6 proc. - powiedział Domański. Przypomniał też, że luka VAT w trakcie obecnej kadencji rządu „systematycznie spada”. Przejmowaliśmy gospodarkę z luką VAT niemal 15-procentową. Nasz ostatni odczyt za rok 2025 to luka VAT poniżej 5 proc. - zaznaczył minister.

Szef resortu finansów poinformował m.in., że projekcie budżetu na 2027 r. oraz w uzasadnieniu do niego nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego. Plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej - powiedział Domański.

Dodał, że „nie otrzymał skutecznie aktu planistycznego podlegającego włączeniu do projektu ustawy budżetowej”. Nie posiadam zatem projektu dochodów i wydatków Trybunału - powiedział.

Wydatki budżetu na 2027 rok zostały zaplanowane na 977,6 mld zł.

Inflacja, PKB i wynagrodzenia

Przyjęto też zaktualizowaną prognozę wskaźników makroekonomicznych. Prognozujemy, iż inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,8 proc. - powiedział minister. Dodał, że prognozowany wzrost PKB w przyszłym roku to 3 proc.

Dodał, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku ma wynieść - zgodnie z prognozami rządu - 6,4 proc., co w ujęciu realnym oznacza wzrost o 3,3 proc.

W roku 2027 prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń. Prognozujemy, iż nominalne przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 5,9 proc., a realnie o 3 proc. - przekazał Domański.

Rząd prognozuje też, że stopa bezrobocia według unijnej metodologii w Polsce na koniec 2027 r. będzie na poziomie 6 proc.

W czerwcu 2026 r. rząd przyjął prognozę wskaźników makroekonomicznych na rok 2027. Według ówczesnych szacunków, w przyszłym roku PKB miał wzrosnąć o 3,1 proc., inflacja średnioroczna 2,5 proc.

Jak bardzo Polska musi się zadłużyć?

Potrzeby pożyczkowe budżetu na rok 2027 wyniosą 565 mld zł. Domański wskazał, że będą one mniejsze niż w roku bieżącym. Jednocześnie minister Domański podkreślił, że także tegoroczne potrzeby pożyczkowe będą mniejsze niż zaplanowano w budżecie.

W budżecie potrzeby pożyczkowe na ten rok zostały zapisane na 688 mld zł, ale już w tej chwili wiemy, że będzie to poniżej 600 mld zł - powiedział Domański. Koszty obsługi długu w 2027 r. wyniosą 107 mld zł, czyli o 17 mld zł więcej niż w 2026 r.