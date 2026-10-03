Ceny paliw w dół, a co z inflacją? Są prognozy ekonomistów

RMF24

Czy niższe ceny paliw uchronią polską gospodarkę przed coraz wyższą inflacją? We wrześniu przyspieszyła ona do 4 proc. licząc rok do roku, co wzbudziło dyskusję o możliwych podwyżkach stóp procentowych.

W Polsce obowiązuje już trzecia odsłona pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, podpisanej w czwartek przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowanej tego samego dnia w Dzienniku Ustaw. Głowa państwa jednocześnie skierowała tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca br., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Obniżka cen paliw. Tyle zapłacimy w weekend i w poniedziałek Minister energii opublikował rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 - 7,59 zł, a oleju napędowego - 7,88 zł.

Czy pakiet CPN oddala widmo podwyżek cen w sklepach?

W tym kontekście należy sobie zadać pytanie, czy niższe ceny paliw uchronią polską gospodarkę przed coraz wyższą inflacją. Przypomnijmy, że we wrześniu przyspieszyła ona do 4 proc. licząc rok do roku, co wzbudziło dyskusję o możliwych podwyżkach stóp procentowych.

Ekonomiści oceniają, że pakiet CPN oddala widmo podwyżek cen w sklepach - informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, zauważając, że to właśnie drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen.

Niższe stawki na pylonach przyniosą spadek inflacji o kilka dziesiątych punktu procentowego. Gdyby nie doszło do obniżenia tych cen w sposób regulowany, administracyjny, to spokojnie moglibyśmy już w październiku mieć inflację na poziomie 4,3, może nawet 4,5 proc. - wyliczał na antenie internetowego Radia RMF24 ekonomista PKO BP Kamil Pastor.

Dziennikarz RMF FM zauważa jednak, że spadek inflacji poniżej 4 proc. i tak oznacza, że jesteśmy powyżej celu inflacyjnego określanego przez Narodowy Bank Polski, wynoszącego 2,5 proc. Mimo to analitycy nie spodziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższy w tym roku stopy procentowe.

Należy dodać, że najbliższe dwudniowe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się już w przyszłym tygodniu - w dniach 6–7 października.