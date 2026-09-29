Rząd przyjął budżet na 2027 rok. „Tak” dla podniesienia pierwszego progu podatkowego

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Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2027 rok - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański po posiedzeniu rządu. W 2027 roku wydatki na obronność sięgną 198 mld zł i przekroczą 4,5 proc. PKB. Nakłady na ochronę zdrowia wyniosą 274 mld zł, co oznacza wzrost o 26 mld zł względem tego roku. Minister powiedział też, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne: program 800+, Aktywny Rodzic, in-vitro, Renta Wdowia oraz 13. i 14. emerytura.

Oto najważniejsze założenia przyjętego projektu budżetu na przyszły rok:

kontynuacja programów: 800+ , Aktywny Rodzic , in-vitro , Renta Wdowia , 13. i 14. emerytura ;

, , , , ; niemal 77 mld zł przeznaczone na drogi i kolej,

przeznaczone na drogi i kolej, niemal 6 mld zł na mieszkalnictwo,

na mieszkalnictwo, wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe wyniosą 46 mld zł , czyli o ponad 2,6 mld zł więcej niż w tym roku,

, czyli o ponad 2,6 mld zł więcej niż w tym roku, wydatki na obronność sięgną 198 mld zł i przekroczą 4,5 proc. PKB ,

i przekroczą , nakłady na ochronę zdrowia wyniosą 274 mld zł , a to oznacza wzrost o 26 mld zł względem tego roku,

, a to oznacza wzrost o 26 mld zł względem tego roku, podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł .

. wprowadzenie pośredniego progu 24 proc. do kwoty 150 tys. zł , co oznacza, że podatnicy zapłacą wyższą stawkę PIT, 32 proc., dopiero od dochodów powyżej 150 tys. zł rocznie,

, co oznacza, że podatnicy zapłacą wyższą stawkę PIT, 32 proc., dopiero od dochodów powyżej 150 tys. zł rocznie, Rada Ministrów utrzymała limit mianowań urzędników w Służbie Cywilnej na lata 2027 - 2029 na poziomie 500 osób rocznie.

Ogłosili to na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański i minister Hanna Majszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Zgodnie z konstytucją ostateczny projekt budżetu musi być przesłany do Sejmu przed końcem września.

Pomoc dla rolników

Adam Szłapka poinformował również, że rząd przyjął rozporządzenie dotyczące wsparcia rolników dotkniętych wysokimi cenami nawozów i paliwa. Dzięki niemu będzie możliwe uruchomienie środków krajowych i europejskich do pomocy polskim rolnikom.

"Budżet na miarę naszych czasów". Projekt rządu na 2027 rok Czas: 08:45

Wzrost PKB w 2027 roku prognozowany na 3 proc.

Podano też, że wzrost PKB w przyszłym roku prognozowany jest na 3 proc. Inflacja ma wynieść 2,8 proc. Rząd spodziewa się również utrzymywania się jednej z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej. Minister Domański powiedział, że Polska wchodzi w 2027 rok z silną pozycją i potencjałem do dalszego wzrostu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów przedstawiliśmy projekt budżetu na 2027 rok wraz ze strategią zarządzania długiem na lata 2027-2030, projekt ustawy dotyczący fundacji rodzinnych, wsparcia sektorów energochłonnych, czy tzw. ustawy cukrowej - powiedział Andrzej Domański. Nie prognozujemy, aby do 2030 roku naruszony został konstytucyjny próg długu na poziomie 60 proc. PKB (...). Państwowy dług publiczny netto w 2028 roku wyniesie 57,4 proc. PKB - dodał minister finansów i gospodarki.

Fot. Paweł Supernak / PAP