Obniżka cen paliw. Tyle zapłacimy w weekend i w poniedziałek

RMF24

Minister energii opublikował rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 - 7,59 zł, a oleju napędowego - 7,88 zł. To kolejny element rządowego pakietu CPN, czyli Ceny Paliw Niżej. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Wczoraj podpisał ją prezydent Karol Nawrocki.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa.

Rozporządzenie dotyczące akcyzy obniża stawkę tego podatku na benzyny z 1529 zł/1000 do 1239 zł/1000 litrów, a także stawkę akcyzy na olej napędowy z 1160 zł/1000 litrów na 880 zł/1000 litrów. Również do 880 zł/1000 litrów obniżona zostaje stawka akcyzy na biokomponenty, stanowiące samoistne paliwa.

Z kolei rozporządzenie dotyczące VAT ma na celu obniżenie do 8 proc. stawki podatku od towarów i usług na dostawę benzyn, olejów napędowych oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Stawka podstawowa tego podatku to 23 proc.

Obniżki obu podatków będą obowiązywać od 3 października 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

Prezydencki podpis pod ustawą

Z kolei w czwartek w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Będzie liczony od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. Regulacja ta dotyczy podmiotów zajmujących się produkcją paliw lub ich obróbką na podstawie zagranicznych koncesji, a dochód z tego tytułu zasili bezpośrednio budżet państwa.

Przedstawiciele rządu zapowiadali, że wejście w życie tej ustawy ma umożliwić kolejne wdrożenie programu CPN, którego celem jest obniżka cen paliw na stacjach benzynowych.

Ustawa została opublikowana po tym, jak wczoraj wieczorem w orędziu prezydent Karol Nawrocki przekazał, że ją podpisał i oczekuje od rządu natychmiastowych obniżek cen na stacjach. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Ile będzie kosztować paliwo w przyszłym tygodniu?

Jeszcze przed publikacją maksymalnych cen paliw na ten weekend i poniedziałek portal e-petrol.pl przygotował prognozę cen paliw na przyszły tydzień. Czytamy w niej, że ponowne wprowadzenie pakietu CPN daje przestrzeń „do solidnych obniżek na stacjach”.

Według serwisu przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw w przyszłym tygodniu wyniosą: 6,61-6,74 zł/l dla benzyny E10, a dla oleju napędowego - 7,75-7,89 zł/l.

Z rządowej regulacji wyłączony został autogaz i to jedyne paliwo, które - według e-petrol.pl - może drożeć. Jego prognozowana cena to 3,21-3,28 zł/l.

Jak podkreślono w analizie, w mijającym tygodniu koszty tankowania były najwyższe w historii. Średnia cena 95-oktanowej benzyny przekroczyła bowiem poziom 8 złotych, a diesla - 9 złotych za litr paliwa.

Ceny paliw w Polsce, zdj. Mateusz Krymski / PAP

„Dołożymy z naszych pieniędzy”

O koszty programu CPN był pytany w Radiu RMF24 Dawid Czopek - analityk rynku paliwowego i zarządzający Funduszem Inwestycyjnym Polaris. Koszt programu będzie wynosił pewnie koło dziesięciu miliardów złotych, więc być może przychody z podatku od Orlenu pokryją połowę kosztów związanych z CPN. Myślę, że dołożymy do tego programu z budżetu, z naszych pieniędzy – stwierdził Czopek.

Jego zdaniem wejście w życie nowej ustawy nie będzie bez znaczenia dla właścicieli prywatnych stacji benzynowych. Przez kilka dni najprawdopodobniej mali przedsiębiorcy będą pracować bez przychodów, tylko z kosztami - ocenił gość Radia RMF24.