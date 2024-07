Krówka Malina i byczek Fernando zamieszkali w Dziecińcu wrocławskiego zoo. To przedstawiciele rasy dahomey, najmniejszej rasy bydła na świecie.

Malina i Fernando we wrocławskim zoo / ZOO Wrocław / Materiały prasowe

W Dziecińcu zoo we Wrocławiu pojawiła się nowa para zwierząt. To krówka Malina i byczek Fernando, przedstawiciele karłowatej rasy dahomey. Mają lśniącą czarną sierść i duże oczy. Byczek ma ponad rok, krówka urodziła się we wrześniu 2023.



Jak tłumaczy rzeczniczka prasowa wrocławskiego zoo, dahomey to najmniejsza rasa bydła na świecie. Pochodzi z Zachodniej Afryki, z regionów Beninu.

Malina i Fernando przyjechali do Wrocławia z Kothen Zoo w Niemczech. Można ich oglądać w Dziecińcu, razem z karłowatymi kózkami, świnią mangalicą, królikami, drobiem ozdobnym i indorem Gilbertem.