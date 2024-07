Gen. Syrski: Trudna sytuacja w obwodzie donieckim

Na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim utrzymuje się trudna sytuacja, siły rosyjskie kontynuują tam próby przerwania obrony ukraińskiej - powiadomił we wtorek gen. Ołeksandr Syrski, naczelny dowódca armii Ukrainy po inspekcji wschodniego odcinka frontu.

"Przeciwnik, dążąc do przełamania naszej obrony, po raz kolejny dokonał wymiany jednostek uderzeniowych, oddziałów szturmowych, które całkiem straciły zdolność bojową, i kontynuował działania ofensywne" - powiadomił gen. Syrski, naczelny dowódca armii ukraińskiej w komunikacie na Facebooku.

Pomimo wysokich strat w sprzęcie pancernym wróg kontynuuje jego wykorzystanie w połączeniu z intensywnym ogniem artylerii i uderzeniami dronów FPV, dodał Syrski. Niezależnie od tego, że został wzmocniony rezerwami, ten odcinek wymaga, jak zaznaczył naczelny dowódca, stałej uwagi i zapewnienia dodatkowej ilości amunicji i środków ogniowych.

Syrski powiadomił, że w minionym tygodniu odwiedził praktycznie wszystkie brygady walczące na froncie w obwodzie donieckim, a także w Wowczańsku i pod Charkowem. Wszędzie, jak zaznaczył, trwają intensywne walki. "W porównaniu z poprzednim wyjazdem przed dwoma tygodniami pojawił się kierunek torecki, gdzie żołnierze 95 brygady szturmowo-desantowej codziennie bohatersko zmniejszają liczbę atakujących hord przeciwnika" - oznajmił Syrski.

Głównym problemem ukraińskich dowódców wszystkich szczebli jest obecnie, jak zaznaczył generał, tworzenie jednostek i oddziałów złożonych ze zmotywowanych i dobrze przygotowanych wojskowych.

"Jeszcze jeden problem to zapewnienie nowoczesnych środków walki radioelektronicznej i wojskowej obrony powietrznej, która skutecznie zwalczałaby drony przeciwnika. Jednocześnie to po naszej stronie jest przewaga i w liczbie, i w jakości dronów bojowych, przede wszystkim dronów bombowych oraz dronów FPV, a także mistrzostwo operatorów. To jest gwarancja naszego sukcesu i zachowania życia żołnierzy" - dodał Syrski.