W 2022 roku czekają nas podwyżki cen nie tylko produktów, ale i usług. Wszystko przez rosnące ceny energii, gazu i benzyny – te podwyżki wpływają na zarówno na to ile zapłacimy za chleb w piekarni, czy za usługę fryzjerską.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dalsze podwyżki cen - tego w przyszłym roku obawia się najwięcej - 29,1 proc. - badanych w sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Niestety okazuje się, że obawy Polaków się spełnią.

To wina głównie rosnących cen energii i paliw. To one sprawiają, że więcej zapłacimy zarówno za żywność, jak i usługi. Musimy się także spodziewać wyższych rachunków za utrzymanie domu, czy mieszkania.

Droższy gaz

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy cen gazu i prądu na przyszły rok. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Stawka taryfy za paliwo gazowe rośnie o ok. 83 proc. netto, w sumie cały rachunek netto ma wzrosnąć o 54 proc.



W nowej taryfie PGNiG ceny gazu są wyższe o ok. 83 proc., stawki opłat abonamentowych natomiast pozostały na niezmienionym poziomie, co oznacza wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu - na który składa się cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa - o ok. 77 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych.



Prezes URE zatwierdził także taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa - największego dystrybutora gazu - na 2022 r.

Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio o 3,6 proc.

Jeżeli mamy w domu kuchenkę gazową - średnio miesięcznie - zapłacimy więcej o około 9 złotych. Jeżeli ogrzewamy dom gazem ziemnym rachunek wzrośnie o około 175 złotych miesięcznie. W skali roku daje to ponad 2 tysiące złotych więcej.

Wyliczenia te są jednak mocno uśrednione.

Droższy prąd

Stawki taryf za energię wzrosną średnio od 1 stycznia 2022 r. o 37 proc., a rachunki za energię - średnio o 24 proc.

Jak podało URE, w wyniku zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf na obrót energią elektryczną na 2022 r. odbiorcy w podstawowej dla gospodarstw domowych grupie G11, dla których tzw. sprzedawcą z urzędu są firmy Enea, Energa, PGE i Tauron, zapłacą za energię ok. 17 złotych netto miesięcznie więcej, co przekłada się na 37-proc. wzrost.

Natomiast wzrost stawek dystrybucji dla tych odbiorców wyniesie średnio 9 proc., nominalnie część dystrybucyjna rachunku w grupie G11 może wzrosnąć od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie.

Wzrost rachunków rozłożony na raty

Wzrost rachunków będzie rozłożony jednak na raty. Wpływ na to będzie miała tarcza antyinflacyjna, w ramach której rząd obniżył VAT na prąd i gaz (na okres od 1 stycznia do 31 marca 2022) oraz akcyzę na prąd (1 stycznia - 31 maja 2022).

Dodatkowo w przypadku gazu po raz pierwszy zastosowano mechanizm pozwalający rozłożyć koszty zakupu gazu przez dostawców na trzy lata. Niestety to także oznacza perspektywę dalszych wzrostów taryf.

Wzrost cen żywności

Artykuły spożywcze drożeją nie o kilka czy kilkanaście groszy, ale o kilka złotych - z dostawy na dostawę - alarmują przedsiębiorcy.

Wśród najszybciej drożejących klienci wymieniają: masło, jogurty, żółty ser, ale także mięso i wędliny.

Żywność drożeje ze względu na rosnące ceny nawozów. Nawozy drożeją od kilku miesięcy i według ekspertów można uogólnić, że od sierpnia ubiegłego roku ich ceny wzrosły o około 30 proc. Wśród przyczyn wymieniane są: wzrost cen gazu, który wpływa głównie na ceny nawozów azotowych, wzrost cen paliw płynnych, a tym samym ceny transportu, który ma duże znaczenie w handlu nawozami. Ponadto obowiązuje zakaz importu nawozów potasowych z Białorusi, która dostarczała do tej pory około 30 proc. tych nawozów na rynek polski, a to ma wpływ na ceny potasu oraz nawozów wieloskładnikowych.

Alkohol i papierosy

Sejm zdecydował w październiku 2021 roku o wzroście akcyzy na alkohol i papierosy od 1 stycznia 2022 roku - jeżeli stawka wzrośnie jasnym jest, że wzrosną także ceny tych produktów w sklepach.

Zgodnie z proponowanymi zapisami, od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.



Przepisy przewidują wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.