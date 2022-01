Przedsiębiorcy będą mieli wydłużony czas na rozliczenie się z tarczy PFR. Polska Fundacja Rozwoju potwierdza ustalenia dziennikarzy RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Termin przedłużono do 23 stycznia - w przypadku małych i średnich firm objętych tarczą PFR 2.0. Najlepiej jednak rozliczyć się już teraz. Jeśli przedsiębiorcy złożą dokumenty do jutra, to we wtorek powinni dostać informacje o ewentualnych błędach. Będą mogli jeszcze złożyć korektę.

Według najnowszych danych, źle rozliczyło się do tej pory niemal tysiąc firm. Kolejne tysiąc nie rozliczyło się wcale. Ich właściciele musieliby zwrócić w sumie niemal dwa miliardy złotych dotacji, które dostali.

Z kolei mikrofirmy - a tarczą zostało ich objętych 40 tys. - mogą rozliczać się od 19 stycznia do 28 lutego. W tym przypadku firmy będą musiały złożyć tylko oświadczenia np. dotyczące utrzymania działalności, czy przestrzegania norm epidemicznych, które PFR zweryfikuje.





Ponad 7 mld zł wsparcia

Tarcza PFR objęła niemal 50 tysięcy najbardziej poszkodowanych pandemią firm. One rok temu dostały ponad 7 miliardów złotych wsparcia. Teraz muszą się z tego rozliczyć.

Pomoc otrzymały firmy objęte 54 kodami PKD. Lista obejmuje branże, które najbardziej doświadczyły negatywnych skutków pandemii Covid-19, w tym przede wszystkim hotelarską, targów i wydarzeń, turystyczną, fitness i gastronomiczną.