Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. wyniósł 5,1 proc. - przekazał Główny Urząd Statystyczny. Według danych instytucji, ceny mieszkań żywności oraz transportu podbiły inflację rok do roku w grudniu do 8,6 proc.

Ekonomiści uważają, że szczyt inflacji jest jeszcze przed nami. / Shutterstock

Inflacja średnioroczna w 2021 r. wyniosła 5,1 proc. To wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy wyniosła ona 3,4 proc.

GUS poinformował również, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. wzrosły o 8,6 proc., licząc rok do roku.

/ Główny Urząd Statystyczny /



"W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 10,0 proc.), żywności (o 8,7 proc.) oraz transportu (o 22,7 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,50 pkt. proc., 2,14 pkt. proc. i 2,04 pkt. proc." - czytamy w raporcie GUS-u.

/ Główny Urząd Statystyczny /

Z kolei w grudniu w porównaniu z poprzednim miesiącem - listopadem - największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,3 proc.), mieszkania (o 0,6 proc.) oraz transportu (o 0,8 proc.), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,55 pkt. proc., 0,14 pkt. proc. i 0,09 pkt. proc.

Szczyt inflacji jeszcze przed nami

Ekonomiści uważają, że szczyt inflacji jest jeszcze przed nami.

"Dynamika cen osiągnie szczyt w styczniu - będzie to 8,8 proc. Oczekujemy spadku inflacji od lutego. Wzrost cen ograniczy tarcza antyinflacyjna oraz stabilizacja cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Szacujemy, że działania rządu tj. redukcja stawek VAT na paliwo, nośniki energii oraz żywność obniży inflację w pierwszej połowie roku o około 1,6 pkt. Dodatkowo systematycznie maleć powinna presja kosztowa z uwagi na odblokowanie zastojów w łańcuchach dostaw. Począwszy od października wzrost kosztów produkcji w Chinach zaczął spowalniać - z 13,5 do 10,3 proc. obecnie. Zmiany te sprzyjać będą spowalnianiu inflacji we wszystkich państwach Unii Europejskiej" - czytamy w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do danych GUS.