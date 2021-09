​Narodowy Bank Węgier już po raz czwarty podniósł stopy procentowe, kontynuując cykl rozpoczęty w czerwcu. Stopa referencyjna wzrosła o 15 punktów bazowych do 1,65 proc. To nieco mniej od oczekiwań analityków, jednak NBW zamierza kontynuować podwyżki do grudnia.

REKLAMA