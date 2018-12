​Ponad 6 tysięcy kurierów, którzy pracują nawet w soboty, doręcza paczki w okresie przedświątecznym - poinformował Jerzy Garycki, dyrektor Pionu Operacji Logistycznych Poczty Polskiej. Rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek przypomina z kolei, że "zakupy w sieci najlepiej zrealizować przed 15 grudnia".

Ponad 6 tysięcy kurierów, którzy pracują nawet w soboty, doręcza paczki w okresie przedświątecznym. / Maciej Nycz / RMF FM

Poczta Polska informuje, że w okresie przedświątecznym zwiększyła liczbę pracowników do obsługi szczytu przedświątecznego. Zaznacza także, że przesyłki doręczą zarówno listonosze paczkowi, jak i kurierzy zatrudniani przez firmy podwykonawcze.

Liczba paczek, które obsługujemy, rośnie rok do roku, szczególnie znaczne wzrosty notujemy w ostatnich tygodniach przed świętami Bożego Narodzenia. W okresie tym paczki doręcza ponad 6 tysięcy kurierów, pracują oni nawet w soboty - mówi Jerzy Garycki, dyrektor Pionu Operacji Logistycznych Poczty Polskiej.

Przesyłki są doręczane zazwyczaj od godzin porannych do popołudniowych. Jeśli w tym czasie odbiorca jest poza domem, klienci powinni rozważyć zamówienie przesyłek pod inny adres lub do punktu odbioru - zaznacza Poczta Polska.

U kuriera zapłacimy kartą

Poczta zaznacza także, że obsługę klientów dodatkowo usprawnia wyposażenie kurierów Poczty Polskiej w terminale płatnicze, dzięki czemu klienci nie muszą płacić gotówką, by odebrać przesyłkę za pobraniem. Z danych Poczty wynika, że usługa płatności bezgotówkowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W październiku z tego rozwiązania skorzystało trzykrotnie więcej odbiorców, niż w styczniu tego roku - wskazuje poczta.

Przypomina równocześnie, że ważne jest prawidłowe adresowanie przesyłki. Błąd w adresie może wydłużyć czas jej opracowania, a nawet spowodować niedoręczenie i zwrot do nadawcy. Warto także podać numer telefonu komórkowego, dzięki czemu adresat na bieżąco będzie informowany o tym, co dzieje się z przesyłką, a w razie nietypowych sytuacji, kurier łatwo się z nim skontaktuje - mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Im wcześniej zrobimy e-zakupy, tym spokojniejsze będziemy mieli święta. Wysyłajmy życzenia świąteczne i zamawiajmy prezenty najpóźniej do połowy grudnia - rekomenduje.

Ponadto poczta przypomina, że jej klienci mogą także skorzystać z wygodnej formy odbioru przesyłek w punktach Poczty Polskiej oraz jej partnerów. Punktów tych jest już 10,8 tys. W ramach usługi "Odbiór w PUNKCIE" spółka współpracuje z PKN Orlen, sklepami Żabka i Freshmarket oraz kioskami/salonikami RUCH - podkreśla spółka. Zaznacza, że jest to wygodna usługa umożliwiająca odebranie przesyłki w wybranym przez siebie miejscu i o dogodnej porze. Część punktów jest czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu - czytamy w komunikacie.