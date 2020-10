Sklepiki szkolne mogą znowu działać bez ograniczeń. W wielu placówkach oświatowych były one zamknięte z powodu... godzin dla seniora. Zostało to już prawnie zmienione.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Turczyk / PAP

Co godziny dla seniorów miały wspólnego z ograniczeniami w działaniu sklepików szkolnych? Przypomnijmy, że od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-12:00 zakupy w sklepach z jedzeniem mogą robić tylko osoby po 60. roku życia. Ta reguła - obowiązująca już od półtora tygodnia - została jednak tak niechlujnie opisana w rozporządzeniu, że wiele osób uznało, iż dotyczy ona także sklepików szkolnych.



Doszło do sytuacji absurdalnej: w sklepikach dla dzieci pozwalano obsługiwać tylko osoby... po sześciesiątce.



W nocy rząd opublikował jednak nowe rozporządzenie. Zostało poprawione i napisano w nim wprost: godziny dla seniorów nie dotyczą sklepików szkolnych.



Godziny dla seniorów obowiązują od 15 października - od poniedziałku do piątku - w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach, w supermarketach i sklepikach osiedlowych oraz na poczcie.



Nie obowiązują natomiast np. w sklepach odzieżowych, RTV i AGD, meblowych i budowlanych.