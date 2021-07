​Jeśli ceny benzyny na giełdach utrzymają się na rekordowo wysokich poziomach, to może zostać wprowadzony zakaz eksportu - przekazał rosyjski minister energetyki Nikołaj Szulginow.

Zdj. ilustracyjne / Alexander Ryumin / PAP/EPA

W celu ograniczenia wzrostu cen działa obecnie "mechanizm tłumienia", dzięki któremu duzi producenci paliw otrzymują większe dotacje w celu ograniczenia wzrostu cen na krajowym rynku. Po zakończeniu planowych napraw w rafineriach do końca lipca wzrost produkcji benzyny pomoże dodatkowo ustabilizować ceny - zapewnił minister.

"Mechanizm tłumienia" lub "amortyzator" służy zapobieganiu wahaniom cen paliw w Rosji. Kiedy ceny na globalnych rynkach są wysokie, to państwo dopłaca koncernom produkującym na rynek wewnętrzny część różnicy między ceną eksportową a orientacyjną ceną krajową. W przeciwnej sytuacji koncerny płacą wyższą akcyzę, która zasila budżet państwa.

Minister energii przekonuje, że wzrost cen na giełdach nie powinien odbić się na cenach na stacjach benzynowych. Jeśli jednak paliwo na giełdzie "utrzyma się na dotychczasowych rekordowych poziomach", to w przyszłym tygodniu rozpocznie się proces wdrażania zakazu eksportu.

Szulginow zapowiedział także, że niewykluczone jest zwiększenie dostaw surowca na giełdę. Zgodnie z obecnymi regulacjami co najmniej 11 proc. produkcji musi trafiać na krajową giełdę. Koncerny (poza Rosnieftem) robią to niechętnie, bo na standardowym rynku hurtowym mogą zarobić więcej. Minister chce podniesienia tego limitu do 15 proc., co ma zwiększyć dostępność paliwa m.in. dla mniejszych sieci stacji benzynowych.

Resort energii zakłada także możliwość podpisania z firmami naftowymi umów regulujących dostawy i ceny w hurcie.

Ceny benzyny na giełdzie towarowej w Petersburgu rosną od kilku tygodni. Ogólnie w 2021 paliwo podrożało o około 30 proc.

Wiceminister energetyki Pavel Sorokin wcześniej zapewniał, że wzrost cen wynika z czynników sezonowych, m.in. zwiększonego popytu na rynku krajowym, remontów kilku rafinerii i ożywienia gospodarki, w tym boomu na turystykę krajową.

Ceny paliw w Rosji, choć rosną, to są najniższe w Europie. Jak wynika z "Indeksu benzyny 2021" opracowanego przez picodi.com, za 1 litr benzyny Rosjanie płacą równowartość 54 eurocentów.