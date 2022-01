Część firm szykuje obniżkę pensji pracowników. Wykorzystują do tego Polski Ład – informuje "Rzeczpospolita".

Polski Ład wszedł w życie wraz z początkiem roku. To projekt Prawa i Sprawiedliwości, który przez wielu ekonomistów jest nazywany "podatkową rewolucją". Główne zmiany podatkowe w Polskim Ładzie to: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwiększenie II progu z 85,5 tys. do 120 tys. zł oraz likwidacja odliczenia składki zdrowotnej z podatku dochodowego.

Na Polskim Ładzie zyskają tylko ci pracownicy, którzy zarabiają poniżej 5 tysięcy złotych brutto, czyli ci, których płaca jest niższa niż średnia krajowa.

Największą korzyść mają mieć z tego pracownicy otrzymujący pensję minimalną (od stycznia do 3010 zł brutto). Te osoby, dzięki zmianom z Polskiego Ładu, zyskają miesięcznie ok 150 zł netto.

Tymczasem jak podaje "Rzeczpospolita", niektórzy pracodawcy planują skonsumować korzystne dla pracowników zmiany Polskiego Ładu. "Do rządu docierają głosy, że niektóre firmy obniżają pracownikom wynagrodzenie, by dostosować wysokość ich pensji do zmienionych przepisów podatkowych. Pracownik nic na Polskim Ładzie nie zyska, ale pracodawca oszczędza na obniżonych kosztach jego zatrudnienia" - czytamy w gazecie.

Dziennik informuje, że zakładając około 200 zł oszczędności na każdym takim pracowniku (z uwzględnieniem obniżki składek ZUS płaconych z kieszeni pracodawcy), może się okazać, że im więcej takich pracowników obejmie taka optymalizacja, tym większe będą oszczędności przedsiębiorcy.

"Przy stu pracownikach oszczędności przedsiębiorcy wyniosą prawie ćwierć miliona złotych. Gdy takich pracowników jest tysiąc, roczne oszczędności wyniosą już dwa i pół miliona złotych" - wylicza gazeta.

"Nie ma naszej zgody"

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że we wtorek w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej ma odbyć się konferencja z udziałem przedstawicieli ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy. Może się okazać, że padnie tam apel do przedsiębiorców, aby nie obniżali pensji pracownikom.

Również ZUS poinformował na swojej stronie, że razem z Państwową Inspekcją Pracy będą walczyć z nieuczciwymi praktykami.

"Pracownik, który po wprowadzeniu Polskiego Ładu ma wątpliwości co do rozliczenia wynagrodzenia i składek przez pracodawcę, może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z napływającymi sygnałami od pracowników reagujemy natychmiast wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją pracy" - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w komunikacie, który pojawił się na stronie ZUS-u.

"Wątpliwości pracownika co do naliczania składek przez pracodawcę wyjaśni ZUS, a nieuczciwymi praktykami zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy. Nie ma naszej zgody na próby wykorzystania przepisów na niekorzyść pracowników" - dodaje szefowa ministerstwa rodziny.