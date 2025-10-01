Już 20 października seniorzy będą mogli wybrać się w podróż po Polsce pociągami PKP Intercity za symboliczną złotówkę. To wyjątkowa promocja przygotowana z okazji Europejskiego Dnia Seniora.

PKP Intercity świętuje Europejski Dzień Seniora: Podróże po Polsce za złotówkę! / Shutterstock

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora, przypadającego 20 października, osoby, które ukończyły 60 lat, będą mogły skorzystać z niezwykłej oferty specjalnej. Tego dnia przejazdy wszystkimi krajowymi pociągami PKP Intercity w drugiej klasie będą kosztować jedynie złotówkę.

To niecodzienna okazja nie tylko do odwiedzenia rodziny czy przyjaciół, ale również do zwiedzania Polski w bardzo atrakcyjnej cenie. Co istotne - promocja obejmuje również pociągi Pendolino.

Jak skorzystać z promocji?

Sprzedaż biletów promocyjnych rozpoczęła się już 1 października i potrwa do dnia promocji, czyli do 20 października. Bilety można nabyć na kilka wygodnych sposobów:

w kasach biletowych na dworcach,

w biletomatach,

u konduktora w pociągu,

online - poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną PKP Intercity.

Aby skorzystać z oferty, wystarczy podczas zakupu wybrać ulgę "Podróż za złotówkę dla Seniora (20 października)".

Wiek uprawniający do promocji będzie weryfikowany w taki sam sposób, jak przy innych ulgach - wystarczy mieć przy sobie dokument potwierdzający datę urodzenia.

Promocja obejmuje przejazdy krajowe w drugiej klasie wszystkich kategorii pociągów PKP Intercity, czyli TLK, IC, EIC oraz EIP (Pendolino). Warto jednak pamiętać, że oferta nie dotyczy miejsc w wagonach sypialnych ani z miejscami do leżenia - za te opcje obowiązuje dodatkowa opłata rezerwacyjna.

PKP Intercity to największy międzyregionalny przewoźnik kolejowy w Polsce. W 2024 roku z usług przewoźnika skorzystało aż 78,5 miliona pasażerów - to aż o 15 procent więcej niż rok wcześniej i o 33 procent więcej niż dwa lata temu.