Pracujemy nad zakresem i sposobem wdrożenia unijnego rozwiązania dotyczącego tzw. opłaty solidarnościowej od nadmiarowych zysków w obszarze polityki energetycznej - poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Magdalena Rzeczkowska / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Danina solidarnościowa, opłata solidarnościowa wprowadzona w obszarze polityki energetycznej UE, dotyczy wszystkich krajów członkowskich i jest związana z tzw. nadmiernymi zyskami, które w poszczególnych sektorach przemysłu - głównie tego związanego z energetyką - powstały, w związku z kryzysem energetycznym i w związku z wahaniami cen surowców - powiedziała w środę w Londynie dziennikarzom Rzeczkowska, pytana przez PAP, czy w MF trwają prace dot. unijnego rozporządzenia.

Chodzi o rozporządzenie Rady (UE) z października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii.

Polska jest zobowiązana, tak jak inne kraje członkowskie, do wdrożenia rozwiązań, które tutaj rozporządzenie unijne wskazało - powiedziała szefowa MF.

Pracujemy w tej chwili nad zakresem, nad tym, w jaki sposób to rozwiązanie wdrożyć. I też tutaj ten oddech Komisji Europejskiej - przyznam - czujemy na szyi - dodała minister.

Pomysł podatku od nadmiarowych zysków koncernów pojawił się już we wrześniu 2022 roku . Przedstawiał go wicepremier Jacek Sasin. Opłata miała objąć nie tylko spółki energetyczne, ale także inne duże firmy. Doprowadziło to do dużych spadków na giełdzie i sporej krytyki ze strony biznesu, więc rząd wycofał się z pomysłu rakiem.

W ostatnich tygodniach temat jednak znowu odżył. Sasin informował, ze resort klimatu we współpracy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Aktywów Państwowych pracują "nad stworzeniem takich mechanizmów, które również wyrównałyby te dysproporcje, czyli te zyski, które wynikają nie z rozszerzenia działalności, jakichś nowych rozwiązań, tylko ze wzrostu cen na rynku".

Mamy do czynienia z regulacjami unijnymi i z monitowaniem ze strony Komisji Europejskiej wprowadzenia tych rozwiązań podatkowych nie tylko - jak to zrobiliśmy - dla sektora energetycznego, ale także dla paliwowego i węglowego - mówił w Świnoujściu Sasin.

Nowy podatek dotknie m.in. państwowego giganta PKN Orlen, którego ubiegłoroczny zysk wyniósł ponad 42 mld zł.