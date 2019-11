To będzie największa kara w historii urzędu. Będzie dotyczyć osłabiania bezpieczeństwa energetycznego Polski. O godz. 11:00 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma ogłosić decyzję w sprawie budowy przez Rosjan i Niemców szkodliwego dla Polski gazociągu Nord Stream 2.

Miejsce budowy gazociągu Nord Stream 2 w pobliżu Leningradu / Alexander Demianchuk / PAP/ITAR-TASS

W zaproszeniu na konferencję prasową UOKIK sam zapowiada, że to będzie "najwyższa kara w historii". Na razie jest tajemnicą, na kogo konkretnie ma zostać nałożona.

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że to ma być kara nałożona na konsorcjum spółek realizujących Nord Stream 2. Chodzi o nowy gazociąg, który ma biec z Rosji pod dnie Bałtyku do Niemiec - a więc z ominięciem Polski. Realizuje to konsorcjum rosyjskiego Gazpromu i pięciu zagranicznych firm.

Właśnie te zagraniczne firmy kilka lat temu poprosiły Polskę - bo musiały - o zgodę na działanie. UOKIK się nie zgodził, a spółki formalnie wycofały wniosek o zgodę. Urząd udowodnił jednak, że dalej pracowały nad gazociągiem. Właśnie za to najprawdopodobniej zostanie nałożona wielomilionowa kara.