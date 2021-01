Zakładamy, że czternastą emeryturą otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości - poinformowała PAP minister rodziny Marlena Maląg. Planowany termin wypłaty "czternastek" to listopad.

Projekt ustawy w zakresie czternastej emerytury został przyjęty przez Radę Ministrów i obecnie znajduje się w Sejmie. We wtorek ma się nim zająć Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Jeżeli projekt uzna akceptację większości sejmowej, 14. emerytura zostanie wypłacona w listopadzie - wskazała szefowa MRiPS.

Zgodnie z projektem ustawy, pełną czternastą emeryturę, w wysokości minimalnej emerytury, otrzymają emeryci i renciści pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł, stosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę", a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.



Zakładamy, że czternastą emeryturą otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln osób - otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę tzw. czternastych emerytur rząd przeznaczył ok. 11,4 mld złotych - przekazała Maląg.



Dodała, że czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 roku - w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych - oraz w styczniu 2022 roku - w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników - zaznaczyła minister rodziny.