Marzysz o parterówce, w której naprawdę czuć przestrzeń i szukasz projektu, który łączy elegancką, nowoczesną architekturę z komfortem na co dzień? „Dom w kosaćcach 46” wyróżnia się wysoką strefą dzienną otwartą aż do połaci dachu, dużymi przeszkleniami i przemyślanym układem z 5 pokojami. To propozycja dla tych, którzy cenią przestrzeń, światło i spójny styl – także w aranżacji wnętrz.

Wyrazista bryła i mnóstwo naturalnego światła

"Dom w kosaćcach 46" to jedna z interesujących propozycji w kolekcji: gotowe projekty domów ARCHON+. Spełni oczekiwania osób planujących budowę komfortowej parterówki o wyrazistej i eleganckiej architekturze. Charakterystyczna bryła z bezokapowym dachem wspaniale prezentuje się w oprawie jasnego i szarego tynku oraz okładziny drewnianej, która dodaje przytulności i harmonijnie wpisuje budynek w naturalne otoczenie. Wzrok przyciągają wysokie przeszklenia, podkreślające nowoczesną linię domu i zapewniające doskonałe doświetlenie.

Podstawowe parametry "Domu w kosaćcach 46"



powierzchnia domu - ok. 124 m²

powierzchnia kotłowni z pralnią - ok. 4 m²

salon, jadalnia, kuchnia, spiżarnia, apartament z garderobą i łazienką,

3 sypialnie, łazienka, toaleta

minimalne wymiary działki: 23,6 m x 20,6 m

Przemyślany układ 5 pokoi i strefa dzienna z "efektem wow"

W ramach jednokondygnacyjnego wnętrza zaprojektowano pięć komfortowych pokoi. Centralnym miejscem domu jest przestronna strefa dzienna, w której nad salonem i jadalnią przewidziano efektowne otwarcie stropu aż do połaci dachu. Rozwiązanie to wzmacnia poczucie przestronności, a w połączeniu z dużym przeszkleniem pozwala maksymalnie wykorzystać naturalne światło. Wnętrze zyskuje dzięki temu wyjątkowy design, lekkość oraz dekoracyjny akcent.

W przedstawionej na wizualizacjach aranżacji strefy dziennej można poczuć przestronność, którą potęguje wysokość stropu nad salonem i jadalnią. Nowoczesny styl buduje zestawienie naturalnego drewna z bielą i subtelną szarością - dzięki temu wnętrze jest jednocześnie eleganckie i przytulne. W jadalni centralne miejsce zajmuje prostokątny stół o minimalistycznej formie, otoczony wygodnymi krzesłami o miękkich liniach. Nad nim zawieszono geometryczną lampę, która pięknie podkreśla wysokość pomieszczenia, a wieczorem wprowadza nastrojowe światło.

W salonie zaplanowano dużą, narożną sofę, idealną do wspólnego odpoczynku. Towarzyszy jej niski stolik kawowy, a ulokowany w pobliżu kominek dodaje wnętrzu ciepła i buduje klimat. Mocnym akcentem aranżacji jest ściana TV wykończona naturalnym drewnem i ozdobiona pionowymi liniami świetlnymi, które dodają dynamiki.

Kuchnia z wyspą i spiżarnią - wygoda w codziennym rytmie

Z częścią wypoczynkowo-jadalnianą płynnie łączy się funkcjonalna kuchnia. Jej centrum wyznacza wyspa z dodatkowym blatem roboczym i barkiem śniadaniowym, tworząca idealne miejsce do wspólnego przygotowywania posiłków. Duże okno naturalnie doświetla przestrzeń roboczą, a przemyślany układ funkcji sprzyja sprawnej organizacji pracy. Wysoka zabudowa oraz przyległa do kuchni spiżarnia ułatwiają przechowywanie i utrzymanie porządku, dzięki czemu pomieszczenie doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

W aranżacji wyspę wykończono kamiennym blatem, który podkreśla elegancki charakter wnętrza, daje trwałość na lata i stanowi mocny, estetyczny punkt kompozycji.

Komfortowa strefa prywatna

Strefa nocna domu obejmuje cztery wygodne pokoje, rozmieszczone tak, aby zapewnić mieszkańcom pełen komfort i poczucie prywatności. Przestronny apartament rodziców jest wyraźnie oddzielony od pozostałych sypialni. Jego atutem jest wysoka sypialnia z okazałym przeszkleniem, które nadaje wnętrzu elegancki charakter i buduje nastrojową atmosferę. Dopełnieniem komfortu są prywatna łazienka oraz funkcjonalna garderoba. Trzy pozostałe pokoje doskonale sprawdzą się jako sypialnie dzieci, gabinet lub pokój gościnny, oferując szerokie możliwości aranżacyjne. W ich sąsiedztwie umieszczono łazienkę oraz osobną toaletę.

Taras wkomponowany w bryłę

Jednym z wyraźnych atutów projektu jest starannie zaprojektowany taras, perfekcyjnie wpisany w bryłę domu. Część osłonięta lekką pergolą, dostępna bezpośrednio z jadalni, tworzy idealną strefę relaksu na ogrodowych sofach. Z kolei tarasowy podcień sąsiadujący z kuchnią to doskonała przestrzeń na letnią jadalnię lub kącik kawowy. Bezpośrednie wyjście na taras posiada również apartament rodziców, dzięki czemu tworzy przy nim prywatny zakątek do kameralnego, spokojnego wypoczynku.

