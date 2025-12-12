Marzysz o parterówce, w której naprawdę czuć przestrzeń i szukasz projektu, który łączy elegancką, nowoczesną architekturę z komfortem na co dzień? „Dom w kosaćcach 46” wyróżnia się wysoką strefą dzienną otwartą aż do połaci dachu, dużymi przeszkleniami i przemyślanym układem z 5 pokojami. To propozycja dla tych, którzy cenią przestrzeń, światło i spójny styl – także w aranżacji wnętrz.
"Dom w kosaćcach 46" to jedna z interesujących propozycji w kolekcji: gotowe projekty domów ARCHON+. Spełni oczekiwania osób planujących budowę komfortowej parterówki o wyrazistej i eleganckiej architekturze. Charakterystyczna bryła z bezokapowym dachem wspaniale prezentuje się w oprawie jasnego i szarego tynku oraz okładziny drewnianej, która dodaje przytulności i harmonijnie wpisuje budynek w naturalne otoczenie. Wzrok przyciągają wysokie przeszklenia, podkreślające nowoczesną linię domu i zapewniające doskonałe doświetlenie.
Podstawowe parametry "Domu w kosaćcach 46"
- powierzchnia domu - ok. 124 m²
- powierzchnia kotłowni z pralnią - ok. 4 m²
- salon, jadalnia, kuchnia, spiżarnia, apartament z garderobą i łazienką,
3 sypialnie, łazienka, toaleta
- minimalne wymiary działki: 23,6 m x 20,6 m
W ramach jednokondygnacyjnego wnętrza zaprojektowano pięć komfortowych pokoi. Centralnym miejscem domu jest przestronna strefa dzienna, w której nad salonem i jadalnią przewidziano efektowne otwarcie stropu aż do połaci dachu. Rozwiązanie to wzmacnia poczucie przestronności, a w połączeniu z dużym przeszkleniem pozwala maksymalnie wykorzystać naturalne światło. Wnętrze zyskuje dzięki temu wyjątkowy design, lekkość oraz dekoracyjny akcent.
W przedstawionej na wizualizacjach aranżacji strefy dziennej można poczuć przestronność, którą potęguje wysokość stropu nad salonem i jadalnią. Nowoczesny styl buduje zestawienie naturalnego drewna z bielą i subtelną szarością - dzięki temu wnętrze jest jednocześnie eleganckie i przytulne. W jadalni centralne miejsce zajmuje prostokątny stół o minimalistycznej formie, otoczony wygodnymi krzesłami o miękkich liniach. Nad nim zawieszono geometryczną lampę, która pięknie podkreśla wysokość pomieszczenia, a wieczorem wprowadza nastrojowe światło.
W salonie zaplanowano dużą, narożną sofę, idealną do wspólnego odpoczynku. Towarzyszy jej niski stolik kawowy, a ulokowany w pobliżu kominek dodaje wnętrzu ciepła i buduje klimat. Mocnym akcentem aranżacji jest ściana TV wykończona naturalnym drewnem i ozdobiona pionowymi liniami świetlnymi, które dodają dynamiki.
Z częścią wypoczynkowo-jadalnianą płynnie łączy się funkcjonalna kuchnia. Jej centrum wyznacza wyspa z dodatkowym blatem roboczym i barkiem śniadaniowym, tworząca idealne miejsce do wspólnego przygotowywania posiłków. Duże okno naturalnie doświetla przestrzeń roboczą, a przemyślany układ funkcji sprzyja sprawnej organizacji pracy. Wysoka zabudowa oraz przyległa do kuchni spiżarnia ułatwiają przechowywanie i utrzymanie porządku, dzięki czemu pomieszczenie doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu.
W aranżacji wyspę wykończono kamiennym blatem, który podkreśla elegancki charakter wnętrza, daje trwałość na lata i stanowi mocny, estetyczny punkt kompozycji.
Strefa nocna domu obejmuje cztery wygodne pokoje, rozmieszczone tak, aby zapewnić mieszkańcom pełen komfort i poczucie prywatności. Przestronny apartament rodziców jest wyraźnie oddzielony od pozostałych sypialni. Jego atutem jest wysoka sypialnia z okazałym przeszkleniem, które nadaje wnętrzu elegancki charakter i buduje nastrojową atmosferę. Dopełnieniem komfortu są prywatna łazienka oraz funkcjonalna garderoba. Trzy pozostałe pokoje doskonale sprawdzą się jako sypialnie dzieci, gabinet lub pokój gościnny, oferując szerokie możliwości aranżacyjne. W ich sąsiedztwie umieszczono łazienkę oraz osobną toaletę.
Jednym z wyraźnych atutów projektu jest starannie zaprojektowany taras, perfekcyjnie wpisany w bryłę domu. Część osłonięta lekką pergolą, dostępna bezpośrednio z jadalni, tworzy idealną strefę relaksu na ogrodowych sofach. Z kolei tarasowy podcień sąsiadujący z kuchnią to doskonała przestrzeń na letnią jadalnię lub kącik kawowy. Bezpośrednie wyjście na taras posiada również apartament rodziców, dzięki czemu tworzy przy nim prywatny zakątek do kameralnego, spokojnego wypoczynku.
Szczegółowe informacje o projekcie, aktualne koszty budowy "Domu w kosaćcach 46" oraz inne warianty projektowe z tej serii dostępne są na archon.pl.
Zachęcamy także do kontaktu z Doradcami ARCHON+, którzy chętnie pomogą w wyborze projektu najlepiej dopasowanego do warunków działki, zaplanowanego budżetu i oczekiwań przyszłych mieszkańców.