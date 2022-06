Proces przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen powinien się zakończyć na przełomie lipca i sierpnia tego roku, natomiast przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na przełomie września i października - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Prezes Orlenu stwierdził, że po zakończeniu przejęć PKN Orlen będzie pracować nad synergiami, choćby tymi dotyczącymi wydobycia.



"Te synergie możemy bardzo szybko wypracować" - dodał Daniel Obajtek.

"PKN Orlen, który w ciągu czterech lat przeznaczył na inwestycje 35 mld zł, planuje zainwestować 140 mld zł m.in. w zeroemisyjną energetykę" - podkreślił.



W połowie czerwca Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Lotosu przez PKN Orlen, zatwierdzając umowy towarzyszące środkom zaradczym, i dając 6 miesięcy na ich wejście w życie. Jak mówił wtedy prezes PKN Orlen nie blokuje to jednak samego przejęcia. Fuzja pozwoli koncernowi zdecydowanie szybciej się rozwijać, osiągnąć synergie, generujące miliardy oszczędności - tłumaczył Daniel Obajtek.



Jak stwierdził, Orlen jest firmą globalną, transformacja czeka nas w innych państwach. Do tego potrzebne są środki, pieniądze i odpowiedni partnerzy, np. największy producent ropy na świecie Saudi Aramco - zaznaczył.



"Duże podmioty będą miały większą szansę w walce o dostawy surowców"

Duże podmioty będą miały większą szansę w walce o dostawy surowców - stwierdził minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się do fuzji PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG.



"Podejmując decyzje aby iść w kierunku fuzji polskich firm paliwowo-energetycznych i gazowych, przewidywaliśmy, że wkrótce będzie musiało dojść do walki o surowce. Polityka Rosji zmierzała w tym kierunku. Duże podmioty będą miały większą szansę w walce o dostawy surowców. Preferowane będą duże podmioty, które będą mogły dostawcom z innych kierunków zapewnić zakup większych wolumenów, lepszą infrastrukturę, lepsze warunki, które będą mogły inwestować w tą infrastrukturę przesyłową, odbioru tych surowców" - powiedział w poniedziałek minister Jacek Sasin.



Jego zdaniem, Orlen powiększony o dodatkowe podmioty (Grupę Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) będzie mógł stanąć do rywalizacji o surowce, "i to surowce w atrakcyjnej cenie, bo jak się kupuje więcej, to można osiągnąć lepsze warunki zakupów. To pokazuje, że ta decyzja (o fuzji z Lotosem i PGNiG - PAP) była decyzją mądrą i niezbędną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreślił Jacek Sasin.





