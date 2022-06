Od dzisiaj na stacjach PKN Orlen kierowcy będą mogli zatankować nieco taniej. Właściciele aplikacji lojalnościowej Orlenu oraz kart VITAY mogą skorzystać z rabatu i zaoszczędzić 30 groszy na litrze benzyny lub oleju napędowego. Aby skorzystać z promocji, trzeba jednak spełnić kilka wymogów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W piątek władze PKN Orlen zapowiedziały specjalny rabat na wakacje. Promocja dotyczy użytkowników aplikacji Orlen VITAY oraz kart VITAY.

Promocja na Orlenie. 300 litrów paliwa przez dwa miesiące

Kierowcy do końca wakacji będą mogli uzyskać rabat w wysokości 30 groszy brutto na litrze benzyny lub oleju napędowego na maksymalnie 50 litrów. Jeszcze więcej zyskają posiadacze Karty Dużej Rodziny - dla nich rabat zostaje powiększony do 40 groszy za litr.

Zaznaczmy, że każdy dodatkowo zatankowany litr benzyny lub oleju napędowego powyżej 50 l jest rozliczany według ceny ofertowej wyświetlanej na dystrybutorze w trakcie tankowania.

Kupon w aplikacji VITAY / RMF FM

Promocja jest jednak limitowana. Kierowcy będą mogli skorzystać z rabatu trzy razy w okresie od 27 czerwca do 31 lipca oraz trzy razy w ciągu całego sierpnia.

W sumie w ramach promocji na jedną kartę VITAY będzie można zatankować przez dwa miesiące 300 litrów.

W trakcie jednej transakcji rabat może zostać udzielony tylko jeden raz - jeśli więc zatankujemy np. 30 litrów zamiast 50, to pozostałe 20 nam "przepada".

Jak udzielany jest rabat na paliwo na Orlenie?

Do uzyskania rabatu trzeba aktywować kupon na aplikacji Orlen VITAY, a następnie zeskanować wirtualną kartę VITAY lub plastikową kartę przy stanowisku kasowym. Promocja obowiązuje tylko przy płaceniu kartą, gotówką lub Blikiem. Nie dotyczy np. kart flotowych czy Eurowagu. Rabat nie kumuluje się z innymi programami rabatowymi i promocjami oferowanymi na stacjach paliw, z wyjątkiem rabatów udzielanych posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Ceny paliw na stacjach benzynowych mocno wzrosły po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Był to efekt nie tylko drożejącej ropy, ale także gazu i gotowych produktów paliwowych na rynkach. W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z pewną stabilizacją, jednak wciąż jest dużo drożej niż jeszcze kilka miesięcy temu. A to wszystko pomimo obniżek podatków na paliwa wprowadzonych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej.