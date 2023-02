Powodów do radości nie mają na razie użytkownicy pojazdów z silnikami benzynowymi. Na ewentualną obniżkę trzeba będzie poczekać.

Jeżeli będą odpowiednie przesłanki, to będziemy działać - tak, by ta cena również była mniejsza - dodał prezes Orlenu.

"Nie widzę powodu do wzrostów cen paliw"

Przygotowaliśmy się do tego. O tym, że będą sankcje, wiemy od czerwca. Było dość sporo czasu, żeby się przygotować - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM w piątek, 3 lutego, główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski, pytany o wchodzący w życie w niedzielę unijny zakaz importowania rosyjskich produktów naftowych, w tym m.in. diesla. Jak zapewniał: Nie widzę powodu do wzrostów cen. Braków paliw nie powinno być.

Gość Krzysztofa Berendy odradzał tankowanie do pełna samochodów w związku z wchodzącymi w życie ograniczeniami. Jeżeli pan zatankuje, ktoś inny zatankuje to możemy mieć powtórkę z sytuacji, którą mieliśmy 25 lutego, kiedy nie brakowało paliw, natomiast ludzie wpadli w panikę i były problemy logistyczne z dowiezieniem paliwa przez parę dni - ostrzegał Adam Czyżewski.

Główny ekonomista PKN Orlen tłumaczył w RMF FM, na czym dokładnie polegają restrykcje unijne. Nie będzie można sprowadzać gotowych paliw produkowanych w Rosji. Benzyny to nie dotyczy, bo Rosja nie eksportuje benzyn - zastrzegł. Dotyczy to benzyn tylko pośrednio, bo jak się produkuje diesla to się produkuje również benzyny - dodał.