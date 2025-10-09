Konto osobiste powinno spełniać twoje indywidualne wymagania. Wybór idealnego może wydawać się skomplikowany, ale wcale nie musi taki być! Aby dokonać wyboru, odpowiedz sobie na kilka pytań dotyczących twoich codziennych finansów. Dzięki temu łatwo dopasujesz rachunek do potrzeb i unikniesz niepotrzebnych opłat naliczanych za usługi, których nie potrzebujesz.

/ Materiały prasowe

Co jest najważniejsze w wyborze rachunku osobistego?

Zanim zdecydujesz, gdzie i jakie konto założyć, zwróć uwagę na:

Opłaty za prowadzenie konta - czy rachunek jest bezpłatny? Czy będziesz ponosić jakiekolwiek koszty za posiadanie go? Często banki oferują darmowe prowadzenie konta pod warunkiem spełnienia pewnych warunków, np. miesięcznych wpływów na czy wykonania określonej liczby transakcji kartą.

Koszty za kartę debetową - czy wydanie i korzystanie z karty do konta jest darmowe? Sprawdź, czy i tu nie ma warunków, które musisz spełnić, aby uniknąć opłat. Czasami wystarczy zrobić zakupy na określoną kwotę w miesiącu, aby uniknąć kosztów.

Opłaty za wypłaty z bankomatów - wypłacasz gotówkę w kraju, a może często podróżujesz? Upewnij się, czy bankomaty w Polsce i za granicą są darmowe, a jeśli tak, to której sieci. Zobacz, czy maszyny znajdują się blisko Twojego domu lub miejsca pracy.

Koszty przelewów - sprawdź, ile kosztują przelewy internetowe, szczególnie zagraniczne czy natychmiastowe, o ile z nich korzystasz.

Koszty obsługi osobistej - wolisz obsługę w oddziale? Zobacz, czy bank naliczy Ci opłaty za wypłatę gotówki w kasie albo jej wpłatę.

Rzetelne informacje o kosztach związanych z założeniem i prowadzeniem rachunku znajdziesz w Tabeli Opłat i Prowizji, która jest obowiązkowym załącznikiem do umowy o otwarcie konta. Znajdziesz ją również na stronie banku. Sprawdź ofertę BOŚ Banku na stronie https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/konta.

Co jest najważniejsze w wyborze rachunku osobistego?

Duże znaczenie ma wygoda korzystania z rachunku na co dzień. Sprawdź, jak wygląda aplikacja mobilna i serwis transakcyjny.



Dodatkowe korzyści i opcje związane z kontem bankowym

Twoje konto powinno Ci ułatwiać zarządzanie finansami. Bez zbędnych trudności dawać Ci wgląd w to, na co i ile wydajesz. Pozwalać na wygodne, ale bezpieczne wykonywanie przelewów, poleceń zapłaty i zleceń stałych.

Zwróć uwagę, czy daje Ci dodatkowe korzyści, np. dostęp do kont oszczędnościowych czy programów lojalnościowych. Dzięki temu możesz zaoszczędzić, korzystać ze zniżek na zakupy produktów i usług, a nawet otrzymać gotówkę za polecenie oferty banku innym osobom.



Jak możesz otworzyć konto bankowe?

Sprawdź, jakie kroki musisz wykonać, aby otworzyć i uruchomić konto. W BOŚ Banku wystarczy skontaktować się z doradcą, który szybko i sprawnie założy konto za Ciebie.

Jak widzisz, wybór konta w dużej mierze zależy od Twoich nawyków i potrzeb. Postaw na prostotę, przejrzystą i łatwą do zrozumienia ofertę.