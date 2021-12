Trzy czwarte Polaków na organizację tegorocznych świąt Bożego Narodzenia zamierza wydać do 1 tys. zł, z czego 32 proc. planuje, że nie będzie ich to kosztowało więcej niż 500 zł – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM przez United Surveys.

Trzy czwarte Polaków na organizację Bożego Narodzenia zamierza wydać do 1 tys. złotych. Zdjęcie ilustracyjne / Waldemar Deska / PAP

Najbardziej oszczędnie święta obchodzić będą mieszkańcy wsi. Ponad 80 proc. gospodarstw domowych chce zmieścić się w 1 tys. zł. Dla porównania odsetek takich osób w miastach i dużych aglomeracjach wynosi 70 proc.



Z przeprowadzonego badania wynika też, że kwota planowanych wydatków na święta jest zależna od wysokości dochodu oraz uzyskiwanego świadczenia 500 plus. W grupie gospodarstw, w których jest ono wypłacane na dwoje lub więcej dzieci, aż 88 proc. wyda od 500 zł do nawet 2 tys. zł na święta. Tymczasem w tych, w których 500 plus przysługuje tylko na jedno dziecko, 84 proc. przeznaczy na przygotowanie Bożego Narodzenia od 300 do 1 tys. zł.



"Wynagrodzenia rosną, ale nie w każdym sektorze tak samo. W administracji publicznej nie było np. ich waloryzacji, były jedynie przyznane dodatki wyrównawcze. Różnie jest też w sektorze produkcyjnym" - mówi główny ekonomista banku Millennium Grzegorz Maliszewski.



"Nastoje konsumentów w ostatnim czasie uległy pogorszeniu. Polacy mają coraz większe obawy o przyszłą sytuację finansową. Głównie z powodu inflacji, choć nie tego, że może wzrosnąć bezrobocie" - dodaje Maliszewski.







Gdzie kupimy prezenty?

Niemal co trzeci Polak deklaruje, że prezenty na święta kupi głównie online. Mimo inflacji i rosnących cen e-sprzedawcy spodziewają się rekordowych wyników - informuje z kolei "Rzeczpospolita" w czwartkowym wydaniu.



30 proc. Polaków pytanych w sondażu - odpowiedziało - że prezenty, w większości lub wszystkie, kupi w sklepach stacjonarnych - wynika z badania agencji IQS, na które powołuje się gazeta.



"W przypadku zakupów online wskazało je 29 proc. ankietowanych, co pokazuje, jak wielki przełom w zwyczajach zakupowych dokonał się w ostatnich dwóch latach z powodu pandemii. Wygląda na to, że to trend, który już z nami zostanie" - czytamy w gazecie.



"Co czwarty Polak deklaruje zakup większości upominków online. Jeszcze większy odsetek podzieli zakup prezentów pół na pół pomiędzy sklepy stacjonarne i internetowe. Najwięcej takich odpowiedzi było w grupie wiekowej 35-44 lata; to w dużym stopniu mieszkańcy dużych miast" - mówi Beata Sadowska, menedżer PR i marketingu w agencji badawczej IQS.



Badanie wykonano na przełomie listopada i grudnia.