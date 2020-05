Mamy najniższe ceny benzyny na polskich stacjach od jedenastu lat. To wniosek z analiz Biura Maklerskiego Reflex. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje teraz średnio 3 złote 89. groszy, litr oleju napędowego - dokładnie cztery złote, a litr autogazu - złotówkę i 71. groszy. Według analityków, najbliższy tydzień może przynieść kolejne, niewielkie obniżki na stacjach. W połowie maja ceny paliw powinny ustabilizować się.

"Zgodnie z oczekiwaniami, pierwszy tydzień maja przyniósł kolejne korekty cen paliw na stacjach w dół. Benzyny 95 i 98 oraz olej napędowy taniały średnio o 5 gr/l, a autogaz o 3 gr/l. Ceny benzyn spadły do poziomu najniższego od marca 2009" - czytamy w najnowszym komunikacie.

"Po ostatnich zwyżkach na rynku ropy naftowej i wzroście cen paliw gotowych na rynku ARA, zwłaszcza benzyny, już widzimy wyraźny wzrost cen na krajowym rynku hurtowym. W ciągu ostatniego tygodnia benzyna w hurcie zdrożała o 27 groszy na litrze, a olej napędowy o ponad 17groszy. Jeśli te poziomy utrzymają się w dłuższym okresie lub ceny hurtowe będą dalej rosły, to szanse na dalsze przeceny na stacjach spadną niemal do zera. Ale zanim to nastąpi, w następnym tygodniu ceny paliw mogą jeszcze spadać" - prognozują analitycy.

Aktualny poziom cen paliw na stacjach: benzyna bezołowiowa 95 - 3,89 zł/l, bezołowiowa 98 - 4,23 zł/l, olej napędowy- 4,00 zł/l i autogaz 1,71 zł/l.