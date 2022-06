Na lipcowym posiedzeniu Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego stopy procentowe w krajach strefy euro zostaną podniesione o 25 punktów bazowych. To pierwsza podwyżka od 11 lat. EBC przekazał, że we wrześniu prawdopodobny jest kolejny wzrost stóp.

Szefowa EBC Christine Lagarde / RONALD WITTEK / POOL / PAP/EPA

W czwartek Europejski Bank Centralny (EBC) wydał oświadczenie, w którym zadeklarowano zmniejszenie inflacji w strefie euro do 2 proc. Wysoka inflacja jest poważnym wyzwaniem dla nas wszystkich. Rada Prezesów (EBC - PAP) zadba o to, aby inflacja powróciła do celu 2 proc. w średnim okresie - poinformowano.

W celu zmniejszenia inflacji EBC zamierza podczas lipcowego posiedzenia Rady Prezesów podnieść stopy procentowe o 25 pb. Rada Prezesów postanowiła pozostawić oprocentowanie podstawowych operacji refinansujących oraz oprocentowanie kredytu banku centralnego na koniec dnia i depozytu na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. i -0,50 proc. - napisano w komunikacie.

Bank centralny zaznaczył, że "jeśli średniookresowe prognozy inflacji utrzymają się lub pogorszą, na wrześniowym posiedzeniu będzie wskazana większa podwyżka".

Jednocześnie EBC zapowiedział zakończenie programu skupu aktywów od 1 lipca. Podkreślono jednak, że środki z już zakupionych papierów dłużnych będą reinwestowane.

Inflacja w strefie euro jest największa w historii. W maju wzrosła do 8,1 proc. W niektórych krajach strefy euro ceny rosną w dwucyfrowym tempie. W Estonii wskaźnik przekroczył 20 proc.

Komunikaty banku centralnego wpływają na euro. Wspólna waluta UE umocniła się nieco wobec złotego.