Jeszcze kilka lat temu wizyta w restauracji wyglądała niemal identycznie w każdym lokalu. Papierowa karta menu, oczekiwanie na kelnera, tradycyjny rachunek przynoszony do stolika i płatność kartą lub gotówką. Dziś coraz częściej wystarczy smartfon. Jeden skan kodu QR, kilka kliknięć i zamówienie trafia bezpośrednio do kuchni.

/ Materiały prasowe

Od papieru do ekranu

Cyfryzacja gastronomii nie jest już eksperymentem ani chwilową modą po pandemii. Stała się jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej restauracji - zarówno dużych, jak i rodzinnych lokali. Pandemia przyspieszyła proces, który i tak był nieunikniony. Klienci przyzwyczaili się do załatwiania większości spraw zdalnie - od bankowości, przez zakupy, po rezerwację wizyt lekarskich. Gastronomia dołączyła do tego świata.

Kody QR stały się jednym z najprostszych symboli tej zmiany. Pozwalają:

szybko przeglądać menu,

sprawdzić składniki i alergeny,

zobaczyć aktualne promocje,

zamówić bez czekania na obsługę.

Co ważne, cyfrowe menu można zmienić w kilka sekund - bez drukowania nowych kart i ponoszenia dodatkowych kosztów. W realiach rosnących cen surowców i częstych zmian w ofercie to dla restauratorów konkretna oszczędność i duże ułatwienie.

Płatności mobilne - szybciej znaczy więcej

Zmiana widoczna jest także przy płatnościach. Coraz więcej gości oczekuje możliwości zapłaty np. BLIKIEM czy kartą. Proces płacenia rachunku skraca się z kilku minut do kilkudziesięciu sekund.

Z perspektywy restauracji oznacza to:

większą rotację stolików,

mniej pomyłek przy rozliczeniach,

ograniczenie pracy administracyjnej.

W skali miesiąca różnica kilku minut przy każdym stoliku może przełożyć się na realny wzrost przychodów. W branży o niskich marżach każdy taki detal ma znaczenie.

Zamówienia online - budowanie własnego kanału sprzedaży

Największą zmianę przyniosła jednak sprzedaż internetowa. Jeszcze niedawno kojarzona głównie z pizzą i dużymi sieciami, dziś obejmuje niemal każdy segment gastronomii - od burgerowni po restauracje premium. W wielu restauracjach zamówienia online odpowiadają już za kilkadziesiąt procent całej sprzedaży.

Rynek zdominowały platformy pośredniczące, które zapewniły restauracjom szybki dostęp do klientów. Z czasem jednak kwestia prowizji oraz braku bezpośredniego kontaktu z gościem sprawiła, że restauratorzy coraz częściej szukają alternatywy.

Coraz więcej restauracji inwestuje we własne strony z systemem zamówień online, dzięki czemu portale nie są ich jedynym źródłem zamówień internetowych. Wśród zalet wymieniają między innymi:

brak prowizji od każdego zamówienia,

budowa własnej bazy klientów,

możliwość prowadzenia bezpośredniej komunikacji marketingowej,

pełen dostęp do danych sprzedażowych i raportów.

Technologia przestaje być dodatkiem - staje się narzędziem strategicznym.

Dane - nowe złoto w gastronomii

Współczesna restauracja generuje ogromne ilości informacji: godziny największego ruchu, najczęściej zamawiane dania, skuteczność promocji, średnią wartość koszyka. Bez odpowiednich narzędzi dane te pozostają niewykorzystane.

Nowoczesne systemy sprzedażowe pozwalają analizować rentowność konkretnych pozycji w menu, kontrolować food cost i optymalizować grafik personelu. W czasach rosnących kosztów pracy i energii taka wiedza pozwala podejmować decyzje oparte na faktach, a nie intuicji.

Coraz więcej firm technologicznych tworzy narzędzia dedykowane gastronomii. Przykładem są rozwiązania oferowane przez Restaumatic, które integrują zamówienia online, obsługę sali, system POS oraz narzędzia marketingowe w jednym środowisku. Dzięki temu restauratorzy zyskują pełną kontrolę nad sprzedażą - zarówno stacjonarną, jak i internetową.



Technologia nie zastępuje ludzi

Cyfryzacja nie oznacza jednak rezygnacji z tradycyjnej obsługi. Gościnność, atmosfera i relacje z klientem wciąż pozostają fundamentem gastronomii. Technologia ma je wspierać, a nie zastępować.

Dla części gości papierowa karta i kontakt z kelnerem nadal będą pierwszym wyborem. Dla innych - szybkie zamówienie przez telefon stanie się standardem. Kluczem jest elastyczność i możliwość wyboru.



Nowy model biznesowy

Jeszcze dekadę temu restauracja była przede wszystkim miejscem. Dziś jest także platformą sprzedażową, która działa równolegle w kilku kanałach: na sali, na www restauracji i podczas zamówień telefonicznych.

Lokale, które potrafią połączyć te elementy w spójny system, zyskują przewagę konkurencyjną. Te, które ignorują zmiany, coraz częściej zmagają się z presją kosztową i malejącą rentownością.

Cyfrowa rewolucja w gastronomii już się dokonała. Pytanie nie brzmi, czy technologia zmieni branżę, lecz które restauracje wykorzystają ją do budowy stabilnego i rentownego biznesu w kolejnych latach.