Tylko kilkanaście dni pozostało do wielkich wyprzedaży! Zbliża się Cyber Monday 2018 - to amerykański zwyczaj zakupowy, który od kilku lat obecny jest także w Polsce. Na ten dzień sklepy przygotują specjalne oferty dla swoich klientów. Sprawdź, kiedy dokładnie zarezerwować sobie czas na zakupy przez internet. Czeka mnóstwo wyprzedaży!

Cyber Monday, czyli cyberponiedziałek, to zwyczaj handlowy, który przywędrował do nas prosto ze Stanów Zjednoczonych. Święto wielkich wyprzedaży internetowych wypada zawsze w pierwszy poniedziałek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia.

Tego dnia sklepy internetowe oferują swoim klientom szereg wyprzedaży i promocji. Oferty ogłaszają głównie mniejsze sklepy, którym trudno konkurować z wielkimi sieciami handlowymi.



Na spore zakupy z rabatami i często darmową dostawą zarezerwujmy czas już 26 listopada. To dobry moment na zakup prezentów świątecznych. Może to być sprzęt elektroniczny, taki jak smartfon, tablet, konsola do gier czy laptop.

Zniżki szykują także sklepy z branży odzieżowej. Ubrania mogą być przecenione o kilkadziesiąt procent.

Cyber Monday 2018 przypada tuż po Black Friday 2018 (Czarny Piątek). W piątek 23 listopada ceny towarów znacznie obniżą sklepy stacjonarne.



(ł)