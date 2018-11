Black Friday to jedne z największych wyprzedaży w roku. Odbywają się one przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale zwyczaj powoli przenika także na polski rynek. Dzień po słynnym Święcie Dziękczynienia, sklepy oferują duże przeceny towarów. W tym roku Czarny Piątek wypada 23 listopada.

Black Friday to jedna z największych wyprzedaży w roku. / pexels.com / Internet

W Polsce Black Friday staje się coraz bardziej popularny. Przez konsumentów dzień wielkich wyprzedaży określany jest jako Czarny Piątek. Sklepy znacznie obniżają ceny swoich towarów - to zatem dobra okazja do zrobienia ciekawych zakupów. Przeceny mogą sięgać 50, a nawet 70 proc. Zdaniem wielu konsumentów, to dobry czas na znalezienie prezentów świątecznych.

W tym roku Święto Dziękczynienia, które obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych w czwarty czwartek listopada, wypada 22 listopada. Kolejny dzień to już Black Friday.

Największych przecen możemy się spodziewać w branżach odzieżowej i elektronicznej. Niektóre sklepy swoje promocje wprowadzają już kilka dni wcześniej.

Tego dnia od wielu lat zakupów dokonuje ponad 100 milionów Amerykanów.





(ł)