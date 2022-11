83,4 proc. ankietowanych popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce - tak wynika z sondażu pracowni United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Spora grupa Polaków chce też rozwoju odnawialnych źródeł energii - fotowoltaiki i energii wiatrowej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Zgodnie z nią, pierwsza taka elektrownia ma powstać w technologii AP1000 firmy Westinghouse.

Jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu, pierwszy blok elektrowni powstanie do 2033 r. W planach są też kolejne projekty.

Prywatne konsorcjum wchodzi we współpracę z partnerem koreańskim, ale nie jest tak, że ten program się kończy. My chcemy zbudować jeszcze dodatkowe moce. Jest dyskusja o trzeciej lokalizacji. Tutaj wcale nie jest powiedziane, kto będzie naszym partnerem, bo opowiadamy się w energetyce za dywersyfikacją. To oznacza równie dobrze, że może być trzeci partner - wyjaśniał w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

W związku z debatą o przyszłości polskiej energetyki, w najnowszym sondażu ankieterzy United Surveys zapytali Polaków o to, co sądzą o budowie elektrowni jądrowych w Polsce.

Z badania wynika, że większość uczestników badania na te inicjatywy patrzy pozytywnie. 44 proc. ankietowanych opowiada się zdecydowanie za budową bloków jądrowych, a niemal drugie tyle - 39 proc. - jest raczej na tak. Sceptyków jest niewielu - łącznie 9,5 procent (tylko 2,5 proc. zaznaczyło, że jest "zdecydowanie na nie"). Grupa niezdecydowanych stanowi 7,1 proc.

Najwięcej zwolenników budowania elektrowni jądrowych jest wśród mieszkańców dużych miast (60 proc.) i w grupie wiekowej 60-69 (59 proc.).

/ RMF FM

Jak rozwijać polską energetykę?

Ankieterzy zapytali też uczestników badania o to, jakie źródła energii w obecnej sytuacji powinny być rozwijane w Polsce. Przy tym pytaniu można było wybrać kilka odpowiedzi.

Aż 83,7 proc. jest zdania, że powinniśmy rozwijać energię słoneczną. Niemal taką samą popularnością cieszyła się odpowiedź energia wiatrowa (83,4 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się energia jądrową 68,3 proc. W tej części sondażu najrzadziej wybierano odpowiedź "energia węglowa" (24,7 proc.). Mniej niż 1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

/ RMF FM

Jak rozkładają się głosy, jeśli chodzi o preferencje polityczne? Między wyborcami obozu rządzącego a opozycji jest spora różnica dotycząca poparcia dla rozwoju energetyki węglowej. Wyborcy Zjednoczonej Prawicy są bardziej przychylni tej inicjatywie (50 proc. jest za wobec tylko 15 proc. wyborców opozycji). Znaczącą różnicę widać też w przypadku energetyki wiatrowej. Aż 95 proc. osób głosujących na opozycję popiera jej rozwój wobec 67 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 4-6 listopada 2022 r. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 osób metodą mieszaną CATI (wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon) i CAWI (wywiad wspomagany komputerowo).