Średnie ceny podstawowych produktów spożywczych wzrosły w kwietniu o 6,2 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Badanie i Raport Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency objęło 40 produktów w 13 sieciach handlowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock



Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, średnie ceny podstawowych produktów spożywczych wzrosły w kwietniu o 6,2 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Największe wzrosty w ujęciu rocznym wciąż notują produkty tłuszczowe (51 proc.). Znacząco podrożał również nabiał (10 proc.), mięso, wędliny i ryby (6 proc.) oraz używki i piwo (15 proc.).



Badanie przeprowadzone w kwietniu br. wykazało średnią cenę koszyka na poziomie 241,42 zł. To wzrost o 1,49 zł, czyli 0,62 proc. w porównaniu do marca br. Ponadto między kwietniem a marcem br. odnotowano wzrosty średnich cen koszyków w 9 na 13 analizowanych sieci sprzedaży.



Jak podaje ASM Sales Force Agency, za koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych można zapłacić 182,98 zł (mniej o 4,15 zł niż w marcu), natomiast koszyk produktów najdroższych - 333,53 zł (mniej o 2,89 zł niż w marcu). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w kwietniu br. wyniosła 150,55 zł i jest ona o 1,26 zł wyższa niż w marcu.



Z raportu wynika, że w ujęciu rocznym wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 6,21 proc., z 227,30 zł w kwietniu 2021 r. do 241,42 zł w kwietniu br. Suma koszyka minimalnego była wyższa o 0,58 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w kwietniu br. droższy o 13,81 proc. niż w 2021 r.

Ceny żywności wpłyną na poziom inflacji

Cytat Według naszych prognoz to właśnie ceny żywności w kolejnych miesiącach będą w dużym stopniu decydować o poziomie inflacji, która niestety nadal będzie rosnąć. Sieci handlowe starają się konkurować cenami, walczą o ich maksymalną obniżkę, prowadząc bardzo aktywną politykę w zakresie negocjacji z producentami. Często im się to udaje, pamiętajmy bowiem, że duże sieci handlowe mają w tym zakresie większe możliwości, niż małe sklepy czy handlowcy na targowiskach

- powiedział, cytowany w raporcie, dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński.



Badanie koszyka zakupowego wykazało też, że w kwietniu 2022 r. najtańsze zakupy można było zrobić w dyskontach (232,58 zł). Ceny w kanale e-grocery utrzymały się dokładnie na tym samym poziomie co w marcu br. (253,53 zł).



Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii, tj. np. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki. ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.